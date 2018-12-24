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相信一眉哥去湖人「必須發生」　KG：他聯手詹皇能威脅勇士

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▲詹姆斯，戴維斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯與戴維斯未來可能聯手？（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

傳奇球星賈奈特(Kevin Garnet)生涯前12季都奉獻給明尼蘇達，在巔峰期被交易到波士頓，聯手其他3巨頭奪得2008年總冠軍；他恐怕是聯盟裡最能理解鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)處境的人，「狼王」近日受訪時表示，他相信「一眉哥」轉戰湖人是「必須發生的事」，「如果他去洛杉磯，他將會有6或7年的時間能挑戰冠軍。」

過去2季，戴維斯都繳出場均至少28分、11籃板的優質數據，本季前30戰，他場均能攻得28分、12.7籃板和4.7助攻，外帶2.8火鍋、1.7抄截，25歲的他已是聯盟年度MVP的熱門候選人之一，但他所率領的鵜鶘至今僅取得15勝19敗、西區倒數第2的慘績。

灰狼傳奇賈奈特生涯前12季披灰狼戰袍時，也未能嘗到總冠軍的滋味，直到他2007年轉戰綠衫軍，才與其他3巨頭皮爾斯(Paul Pierce)、射手艾倫(Ray Allen)和朗多(Rajon Rondo)攜手拿下2008年總冠軍，他以「過來人身分」給鵜鶘一哥戴維斯真心的建議。

▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈奈特相信戴維斯去湖人是必須發生的事。（圖／CFP）

當戴維斯為鵜鶘出賽時，那已是最好的鵜鶘，他們很難再突破了，他們已經打出他們的最高水準。如果戴維斯和詹姆斯(LeBron James)聯手的話，他會提升到另外一個水準，那會非常可怕。」賈納特直言，這就是為何戴維斯需要到一支有機會爭冠或至少是往那個方向前進的隊伍，他現在並不是在這樣的球隊。

賈奈特直言，「一位偉大的球員需要和另一位出色球星合作，就算他在詹姆斯旁邊，他依舊是王牌，他們都是王牌，這就是為何要讓超級球星一起打球的原因。」談到戴維斯與湖人的「緋聞」時，賈奈特笑說，「這肯定有道理，這是我見過最瘋狂的事，保羅(Rich Paul)、詹姆斯最好的朋友是戴維斯的經紀人？」

若是戴維斯真的到洛城與詹姆斯聯手，肯定會讓西區生態再次產生「巨變」，賈奈特說，「他們肯定能挑戰勇士，你不能讓戴維斯處在空檔，他不是只會進攻的球員，他能保護籃框、防守對手，他可以在你前方，他的臂展長到能迫使你出手高難度投籃，他也能阻攻，他有太多能宰制比賽的方法。」

「而詹姆斯會做他能做的一切，你該怎麼守住他們？」詹姆斯與戴維斯搭檔的威力不言可喻，賈奈特還說，「如果戴維斯去洛杉磯，他將會有6或7年的時間能挑戰冠軍，這會很不可思議，這是他的時代，這必須要發生。

▲▼戴維斯，庫茲馬。（圖／CFP）

▲戴維斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯一眉哥
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