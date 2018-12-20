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字母哥才表明不屑抱團　突當面招攬一眉哥「來公鹿」自己笑場

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▲公鹿字母哥安戴托昆波、鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥安戴托昆波開玩笑招攬鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅24歲的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，已竄升聯盟頂級球星之列，在他本季繳出場均26.8分、13.1籃板帶領下，公鹿以21勝9敗暫居東區第2。身為密爾瓦基唯一的大咖球星，他對「抱團」風氣相當不以為然，直言「不需要很多球星在隊上」，並大讚公鹿隊友很出色，每個人各司其職照樣能取得成功。

「字母哥」20日對鵜鶘一役，攻下25分、8助攻和8籃板的準大三元數據，外帶2抄截、1火鍋，率隊以123比115收下3連勝，以21勝9敗暫居東區第2，與分區龍頭暴龍之間僅有1.5場勝差，成為開季表現最令人驚艷的隊伍之一。

雖然公鹿陣中只有「字母哥」一位超級巨星，但他並不打算招攬其他頂級球星入隊，他對「抱團」顯得不屑一顧，「你不需要很多球星在隊上，我真的這麼想，因為我們陣中有很多出色的球員，在這支球隊的每個人都知道自己的角色，並樂在其中，享受當中的樂趣。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

「這一切都是從教練開始，如果教練給你信心，對你開綠燈，告訴你你的角色，而身為球員的你接受並開心打球，這對每支球隊都很重要，我不認為我們隊上的球員會有人想要做更多或想做少一點。」

不過在20日對戰鵜鶘賽後，「字母哥」在離開公鹿主場前被記者目擊，對著通道上的鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)說道，「老兄，來公鹿吧！」說完自己還笑了，「一眉哥」也被他逗笑，當然這只是兩人之間的一個玩笑。

躋身年度MVP候選人之一的「字母哥」，也公開了自己的目標，「我絕對想成為史上最偉大的球員之一，這也是為何我到場上拚戰，每天努力訓練。我沒有任何休假日，但最終最重要的還是幫助球隊贏球，我也很清楚當我抱持這樣的心態，我不會只追求個人數據或個人獎項；那一天終究會到來，因為我擁有足夠的天賦，還有很棒的隊友會幫助我達成目標。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波、鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波Giannis Antetokounmpo鵜鶘
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