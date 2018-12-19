湖人早為搶一眉哥佈局？　詹皇談若搭檔戴維斯：不可思議

▲戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在鵜鶘本季首度到湖人主場作客前夕，紫金一哥詹姆斯(LeBron James)公開談論了若和戴維斯(Anthony Davis)成為隊友的感受，他直呼「這會很不可思議，讓人覺得不可置信。」美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則分析，湖人本季不會輕易送出選秀權和潛力小將，因為他們要為追求「一眉哥」累積資產。

自從今年9月，戴維斯簽約詹姆斯好友保羅的經紀公司《Klutch Sports Group》，成為「詹皇幫」的一員，就開始有人猜測鵜鶘一哥可能會前往洛城。前NBA球星、現任《ESPN》球評羅斯(Jalen Rose)甚至大膽預言，這個賽季是「一眉哥」在紐奧良的最終季。

羅斯直言，「我預測戴維斯下季結束後會加盟湖人，成為詹姆斯的隊友，他們會成為另一個充滿競爭力的組合，有可能擊敗金州勇士。」

▲詹姆斯。（圖／CFP）

25歲的戴維斯已是聯盟頂級球星之一，他本季繳出場均28分、12.4籃板和4.7助攻，外帶2.8火鍋、1.7抄截的全能數據，但鵜鶘目前僅以15勝16敗排在西區第12。「一眉哥」與鵜鶘的合約還剩2年，包含2880萬美金的球員選項，他有權在2020-21賽季選擇是否執行。

還需要另一位全明星搭檔助拳的湖人一哥詹姆斯，19日面對籃網賽前，也公開談論了若是未來能與戴維斯成為搭檔，會有何種感受，他直呼「這會很不可思議，讓人覺得不可置信。」

「沃神」則分析，「他們(湖人)不會為了讓本季戰績有些微的提升，而在交易中送出選秀權或幾名優秀的年輕球員，因為他們必須為了戴維斯累積這些資產。」這也是為何湖人今夏都只願給出1年合約；不過就算湖人握有優渥的籌碼，也不代表鵜鶘就願意放走當家一哥。

鵜鶘教頭簡崔(Alvin Gentry)在10月受訪時曾表示，他們不會為了「任何一個人」而交易戴維斯，甚至說就算拿碧昂絲(Beyoncé)當籌碼，他們也不會換，強調戴維斯是非賣品。

▲詹姆斯。（圖／CFP）