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羅瑞嘆NBA兄弟情微不足道　淡看雷納德決定：開心最重要

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▲迪羅臣突然遭到交易，他半夜狂call搭檔羅瑞。 （圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣與羅瑞今夏因為暴龍總管的決定而被迫拆夥。 （圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在歷經好兄弟迪羅臣(DeMar DeRozan)遭暴龍總管尤基利(Masai Ujiri)無預警交易到馬刺後，羅瑞(Kyle Lowry)看淡了一些事，談到隊友雷納德(Kawhi Leonard)明年夏天有權跳脫合約，他直言聯盟裡的兄弟情誼太微不足道，希望「可愛」做出讓自己開心的決定就好，「我們彼此之間都很感激並且支持對方，也希望對方能開心。」

暴龍後場雙槍迪羅臣與羅瑞搭檔了6季後，因為總管尤基利一個決定被迫拆夥，兩人多次公開表達對球團的失望之情。告別了好兄弟迪羅臣後，羅瑞迎來了新隊友、前馬刺基石球員雷納德，但這位前總決賽MVP明年夏天有權能跳脫合約恢復自由身，重新選擇落腳處，洛城雙雄湖人與快艇都已「磨刀霍霍」要搶人。

▲雷納德Kawhi Leonard。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

對此，歷經了摯友迪羅臣遭暴龍背叛一事的羅瑞，淡然看待雷納德的決定，他接受《The Athletic》訪問時直言，「沒有什麼比他開心重要，我就是這樣的人。聯盟裡兄弟情誼真的很微不足道，我們彼此之間都很感激並且支持對方，也希望對方能開心，這就是我現在所處的狀況，我只希望他能開心。」

記者追問羅瑞，就他的觀察，雷納德是否享受在多倫多打球，對此這位32歲控衛表示，「我們不需要去解讀他，因為他會告訴我們，他是我們的隊友，是我們每天都會聊天的對象。他很棒，他很享受高水準的比賽，這是他真正喜歡的。」他也坦言，自己不知道多倫多是否適合雷納德，「這個問題取決於他個人要怎麼做出決定。」

▲暴龍羅瑞(Kyle Lowry)、灰熊康利(Mike Conley)。（圖／路透社）

▲暴龍主控羅瑞希望雷納德開心就好。（圖／路透社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛羅瑞
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