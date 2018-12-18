快艇為挖「可愛」派人看75%的暴龍比賽？　雷納德：他誰

▲雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

快艇毫不隱瞞他們明年夏天自由市場的頭號目標之一，就是前馬刺基石球員雷納德(Kawhi Leonard)，甚至傳出他們希望將「可愛」與杜蘭特(Kevin Durant)一網打盡；美國《ESPN》先前曾披露，快艇為此派高層觀看了75%的暴龍比賽，不過《The Athletic》近日詢問雷納德本人，發現他完全不認識快艇籃球營運總裁法蘭克(Lawrence Frank)。

表明想回家鄉洛城打球的雷納德，點燃了湖人與快艇之間的「可愛之爭」，快艇明夏擁有能同時簽下兩名大咖球星的薪資空間，早早就開始布局。美國《ESPN》前陣子披露，快艇派出球團高層甚至包括籃球營運總裁法蘭克親自觀看暴龍比賽，這種「追求」方法引起了爭議。

外媒認為，快艇這麼做是希望雷納德能感受到他們有多喜歡他，不過據《The Athletic》得知的消息，「觀看75%的暴龍比賽」這個數字被過度誇大，他們「涉入」的比賽大概25%。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，暴龍12日作客快艇一役，雖然快艇以99比123慘敗，但快艇籃球營運總裁法蘭克站在主場休息室旁，跟走過去的暴龍教練團及球員交流。《The Athletic》報導，當晚快11點時，雷納德獨自出現在史坦波中心的走廊，但他跟法蘭克看起來沒有任何互動。

《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)隔天還特地找雷納德本人確認，問對方為何沒認出法蘭克，「可愛」回應，「不認識，他是誰？」聽到法蘭克原來是快艇的籃球營運總裁，雷納德才恍然大悟，「喔，那就是法蘭克？」他也透露自己並不清楚快艇高層曾出現在場邊觀看自己的比賽。

▲雷納德。（圖／CFP）