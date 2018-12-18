周琦入火箭2年僅打19場遭釋出　自我激勵：夢不變我在路上

▲火箭釋出大陸長人周琦 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2016年次輪第43順位被火箭相中的「大魔王」周琦，18日傳出遭到釋出，他2年NBA生涯合計僅為休士頓出賽19場，本季更因傷只打了1場，雖然未來48小時內，他仍有機會被其他球隊認領，但全聯盟目前僅剩國王還有薪資空間；得知自己被裁掉，這位7呎1吋大陸長人發文激勵自己，「拼圖，不是這一塊，會是下一塊。夢不變，我在路上。」

《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)率先披露，火箭已裁掉周琦，隨後火箭總管莫雷(Daryl Morey)也出面宣布這個消息。與「大魔王」說再見後，火箭名單上還有4名中鋒，分別是卡佩拉(Clint Capela)、努內(Nene Hilario)、克里斯(Marquese Chriss)和哈因斯坦(Isaiah Hartenstein)。

▲火箭釋出大陸長人周琦 。（圖／達志影像／美聯社）

《休士頓紀事報》資深記者費根(Jonathan Feigen)指出，2017年次輪新秀哈因斯坦的未來更被看好，導致了周琦被釋出。「大魔王」今年亞運5戰繳出場均15.6分、9.8籃板和4阻攻，率大陸男籃奪金，期間莫雷曾多次在推特上誇獎他的表現，無奈隨後遭傷病纏身，本季僅在NBA出賽1場，打了1分鐘得2分。

加盟火箭2季，周琦合計僅打了19場比賽，場均上陣6.6分鐘，能攻得1.3分、1.2籃板，而代表火箭所屬的G聯盟隊伍里奧格蘭德河谷毒蛇的2季，他則出賽31場，場均上場26.3分鐘，繳出11.2分、7籃板和1.3助攻，外帶2.3阻攻。

得知自己遭到釋出後，周琦在個人微博發文鼓勵自己，「拼圖，不是這一塊，會是下一塊。夢不變，我在路上。」未來48小時內，他仍然有可能被其他隊伍認領。

▲火箭釋出大陸長人周琦 。（圖／達志影像／美聯社）