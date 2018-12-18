梅西戴帽今年已轟50球　5大聯賽僅他打進14球+10助攻

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

梅西(Lionel Messi)在月初的金球獎評選中僅名列第5，12年來首度無緣前3，但他以場上表現來證明自己，他在17日面對萊萬特的西甲聯賽中完成了帽子戲法，這不僅是他生涯第49度「戴帽」，個人2018年總進球數也來到50顆；同時他本季在西甲累計攻入14球、10助攻，也讓他成為5大聯賽首位進球、助攻皆上雙的球星。

「球王」梅西今年在頒獎台上有些失意，連續與歐足聯年度最佳球員、世界足球先生以及由《法國足球》評選而出的金球獎擦身而過，在金球獎的評比中，甚至僅名列第5，但這位阿根廷神射並沒有放在心上，仍持續在場上創造紀錄；他在17日出戰萊萬特的西甲聯賽中，1人造就巴薩全隊的5個進球，3射2傳率隊以5比0大勝，助巴薩以10勝2敗4平獨占西甲龍頭寶座。

這一戰，巴薩直到上半場第35分鐘才打破僵局，靠的正是梅西個人連續突破，他在被3名防守球員包夾之下，仍精準送出助攻給搭檔蘇亞雷斯(Luis Suarez)，讓對方把球碰進球門；梅西自己在上半場第43分鐘也在全速衝刺殺向禁區後，右腳勁射破網，下半場第47分鐘又輕鬆以左腳推射取得進球，第60分鐘他則是接到隊友友門前橫傳，輕鬆射門完成帽子戲法。

比賽最後階段，梅西再送助攻給後衛皮克(Gerard Pique)，這位前西班牙主力後衛展現細膩的射門技巧，先以右腳扣球再以左腳推射，為巴薩攻入單場第5球，終場就以5比0血洗了萊萬特；紅藍軍團報了上季的一箭之仇，上季他們整季僅輸了1場聯賽，就是以4比5不敵萊萬特，沒能締造在西甲的全勝紀錄。

此役3射2傳的梅西1人造就5球，無疑是贏球的最大功臣，這也是他生涯第49度上演帽子戲法，今年度個人進球(包括職業隊和國家隊)來到50顆。近2場聯賽，梅西合計打進了5球，他在西甲累計攻入14球、10助攻，成為本季5大聯賽首位進球、助攻皆上雙的球星。

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）