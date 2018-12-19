林書豪末節飆12分後立刻重訓　發燦笑圖：盡人事聽天命

▲林書豪賽後開心發文。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

前一次對決巫師，林書豪僅打了4分鐘就因為下背部不適退場，19日雙方再戰，雖然他前3節4投0中僅靠罰球得4分，但他末節找回手感，打了11分鐘，單節8投6中攻下12分，率隊拉開雙位數領先，終止了3連敗；賽後他在個人Instagram開心上傳自己的燦笑圖寫道，「就像我媽媽說的，『盡人事，聽天命』。」

過去8戰僅拿下1勝的老鷹，19日再度與巫師交手，傷癒復出第3戰的林書豪決勝節大爆發，5度突破禁區取分，終場前6分16秒命中的後仰跳投，更讓雙方比分拉大到10分差，扭轉了比賽局勢。此役打了24分鐘的「豪小子」，憑藉末節重拾投籃準度，以12投6中攻下16分、4助攻和3籃板，成為贏球的大功臣。

賽後林書豪立刻進行重量訓練，接受美國《福斯體育》訪問時還有些喘不過氣，「我非常感激，首先我要感謝上帝，讓我能健康打球，上次對上巫師時我受傷了。能保持健康打完比賽，上場拚戰感覺很棒。」他也提到很享受和隊友之間的情誼，「我很享受待在這支球隊，我們支持彼此，擁有無私的精神。」

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪末節打了11分鐘，不僅連續守下巫師一哥沃爾(John Wall)的單打，還5度切入取分，單節8投6中掃下12分、2籃板和2助攻，他賽後坦言這一戰感覺比之前累，但也不到累壞的程度，「當然我消耗了很多能量，我很感謝教練讓我打球，為我安排了具侵略性的戰術，我很感激，我因此能找到節奏，前3節我沒有太多貢獻。」

雖然「豪小子」末節繳出精彩表現但他直言，「不想讓這場比賽都變成關於我，還有我第4節的表現。」他強調老鷹的先發陣容在前6分鐘打得很好，建立了很大的領先優勢，讓他上場後不用再去追分；他也大讚老鷹團隊的防守表現，「我覺得這是我們守得最好的比賽之一，這給了我們贏球的機會。」

▲林書豪。（圖／CFP）