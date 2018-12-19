運動雲

> >

詹皇被目擊與安東尼共進晚餐　傳甜瓜明星周前加盟湖人

ETtoday運動雲

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

擁有4枚冠軍戒，生涯結束前曾效力湖人的前NBA球星沙里(John Salley)，前幾天才出面爆料，安東尼(Carmelo Anthony)將會在NBA明星周前加盟湖人，美國八卦雜誌《TMZ》就在紫金軍團台灣時間19日出戰籃網賽前，目擊詹姆斯(LeBron James)夫婦與重修舊好的「甜瓜」夫婦共進晚餐，引起熱烈討論。

80年代活塞壞小孩成員沙里，近日被《TMZ》問到安東尼的未來動向時，語出驚人表示，據他所得知的內部消息，安東尼將在明星周前簽約湖人，還強調「甜瓜」若想一圓總冠軍夢，和詹姆斯聯手是最佳選擇。

據《TMZ》的消息，沙里和湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)關係緊密，他還和聯盟一些「重要人物」熟識，不過有關「甜瓜」將入洛城的預言，也可能只是他個人的推測。

▲湖人博爾談與詹姆斯同場演出大三元。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

《TMZ》在台灣時間18日又披露，詹姆斯夫婦在當地時間周一晚間，與看起來已重修舊好的「甜瓜」夫婦一起在紐約一家牛排餐廳共進晚餐，再度引起外界揣測。

詹姆斯和安東尼曾在2008年和2012年奧運當過隊友，並攜手幫助美國男籃連續贏得金牌，場外他們也是交情很好的朋友。「甜瓜」在結束與火箭短暫的合作關係後回到了紐約，他本季出賽10場，繳出場均13.5分、5.4籃板和0.5助攻。

在「甜瓜」遭到火箭棄用後，曾傳出詹姆斯有意招攬他，但《洛杉磯時報》8日曾打臉這個消息，指出湖人對安東尼沒興趣，而「詹皇」也未和球隊高層討論過此事。

▲湖人一哥詹姆斯 。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James甜瓜
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

推薦閱讀

火箭一哥後撤步「買犯」遭質疑走步　哈登：要我檢舉自己？

SBL／金酒洋將貝斯爆夜店抽大麻　球團「即刻開除」致歉

羅瑞嘆NBA兄弟情微不足道　淡看雷納德決定：開心最重要

柯瑞生涯1萬5000分達標　咖哩聯手KD砍43分助勇士宰灰熊

熱門新聞

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

林書豪末節爆發5度切入砍16分　老鷹退巫師終止3連敗

貝爾川面試洋基教頭曾被打槍　如今想找他任總管顧問

美媒分析火箭棄安東尼主因　擅投中距離背離主流進攻

太空人重回瑞爾穆托爭奪戰　農場第1大物將成交易籌碼

衛少宿敵榜大公開！KD只能排第二　天空貝力壓群雄

讀者回應

﻿

最新新聞

1勇士成為全美國最多州討厭球隊

2張本智和目標東京奧運成最年輕金牌

3NIKE客製球鞋　致敬建仔堅持夢想

4詹皇灌籃罕見挨鍋　僅是生涯第9次

5洋基佈局爭取馬查多　先找貝爾川

熱門新聞

1亞當斯放棄進攻救對手　真正的MVP

2林書豪末節爆發5度切入砍16分

3洋基爭取貝爾川　計畫當總管顧問

4美媒分析安東尼遭火箭棄用主因

5太空人爭取瑞爾穆托　想拿大物換

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

盧秀燕亂入滅火器表演？　張泰山回應：別再誤會了

盧秀燕打斷滅火器不尊重 陳禹勳：觀眾席的人就不尊重妳

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366