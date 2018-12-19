詹皇被目擊與安東尼共進晚餐　傳甜瓜明星周前加盟湖人

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

擁有4枚冠軍戒，生涯結束前曾效力湖人的前NBA球星沙里(John Salley)，前幾天才出面爆料，安東尼(Carmelo Anthony)將會在NBA明星周前加盟湖人，美國八卦雜誌《TMZ》就在紫金軍團台灣時間19日出戰籃網賽前，目擊詹姆斯(LeBron James)夫婦與重修舊好的「甜瓜」夫婦共進晚餐，引起熱烈討論。

80年代活塞壞小孩成員沙里，近日被《TMZ》問到安東尼的未來動向時，語出驚人表示，據他所得知的內部消息，安東尼將在明星周前簽約湖人，還強調「甜瓜」若想一圓總冠軍夢，和詹姆斯聯手是最佳選擇。

據《TMZ》的消息，沙里和湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)關係緊密，他還和聯盟一些「重要人物」熟識，不過有關「甜瓜」將入洛城的預言，也可能只是他個人的推測。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

《TMZ》在台灣時間18日又披露，詹姆斯夫婦在當地時間周一晚間，與看起來已重修舊好的「甜瓜」夫婦一起在紐約一家牛排餐廳共進晚餐，再度引起外界揣測。

詹姆斯和安東尼曾在2008年和2012年奧運當過隊友，並攜手幫助美國男籃連續贏得金牌，場外他們也是交情很好的朋友。「甜瓜」在結束與火箭短暫的合作關係後回到了紐約，他本季出賽10場，繳出場均13.5分、5.4籃板和0.5助攻。

在「甜瓜」遭到火箭棄用後，曾傳出詹姆斯有意招攬他，但《洛杉磯時報》8日曾打臉這個消息，指出湖人對安東尼沒興趣，而「詹皇」也未和球隊高層討論過此事。

▲湖人一哥詹姆斯 。（圖／CFP）