火箭一哥後撤步「買犯」遭質疑走步　哈登：要我檢舉自己？

▲哈登使出後撤步在盧比歐身上買犯,因疑似走步引起爭議。(圖/CFP)

體育中心/綜合報導

後撤步跳投無疑是火箭一哥哈登(James Harden)最致命的武器之一,18日對上爵士一役,他在比賽最後54.6秒,又使出招牌後撤步,買到對方主控盧比歐(Ricky Rubio)的犯規,獲得3罰機會,但透過慢動作重播,他收球後又繼續移動,有走步的嫌疑;賽後他被問到此事,他反問道,「你要我說什麼?檢舉我自己?」

"It looked like he did two step backs." pic.twitter.com/k0V0AQLStB