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火箭一哥後撤步「買犯」遭質疑走步　哈登：要我檢舉自己？

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▲哈登使出後撤步在盧比歐身上買犯，因疑似走步引起爭議。（圖／CFP）

▲哈登使出後撤步在盧比歐身上買犯，因疑似走步引起爭議。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

後撤步跳投無疑是火箭一哥哈登(James Harden)最致命的武器之一，18日對上爵士一役，他在比賽最後54.6秒，又使出招牌後撤步，買到對方主控盧比歐(Ricky Rubio)的犯規，獲得3罰機會，但透過慢動作重播，他收球後又繼續移動，有走步的嫌疑；賽後他被問到此事，他反問道，「你要我說什麼？檢舉我自己？

火箭18日以102比97擊落爵士迎來4連勝，將戰績提升到15勝14敗，與西區老八灰熊之間僅有0.5場勝差。這一戰的最大功臣非哈登莫屬，他不僅狂轟47分，更在決勝節最後1分44秒連下8分，包括兩顆三分球，撲滅了爵士的反攻氣焰，作客的爵士一度在終場前1分59秒將比數扳成94平。

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）

▲哈登。（圖／CFP）

不過哈登最後54.6秒使出招牌後撤步跳投買犯，卻意外引起爭議，從重播影片來看，他收球後又繼續移動，「NBA on ESPN」官方推特甚至揶揄他做了「雙重後撤」，不少人更質疑他根本已經走步，裁判卻判爵士控衛盧比歐犯規，讓哈登獲得3罰機會，並命中了其中2罰，引來議論。

盧比歐賽後被問到是否覺得哈登已經走步時酸回，「你看了那個play了嗎？你覺得怎麼樣？我不會回答這個問題，但我想百分之百的人都知道答案。」哈登則反問記者，「你要我說什麼？檢舉我自己？

火箭4連勝期間，「大鬍子」場均得分飆高到39.5分，還有2場締造大三元，展現要率隊脫離「大坑」的決心，雖然這一戰決勝時刻的「走步嫌疑」引來不少批評，但仍無法掩蓋他單場狂轟47分、6籃板和5助攻，外帶5抄截的優質表現，他還在次節上演右手單臂爆扣，硬是將爵士禁區巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)「海報化」。

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）

▲哈登。（圖／CFP）

關鍵字： 火箭哈登大鬍子爵士盧比歐
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