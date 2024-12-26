大谷翔平明年重返二刀流！道奇六人輪值成形

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平效力的洛杉磯道奇隊，近日傳出投手布勒（Walker Buehler）將以自由球員（FA）身份轉隊的消息。雖然布勒在季後賽中表現亮眼，但根據美國媒體《Dodgers Nation》，布勒並未列入道奇明年的計劃中。

根據報導，布勒已與波士頓紅襪隊達成共識，簽下一年2105萬美元的合約。雖然他在對紐約洋基的世界大賽中有精彩投球，但道奇已簽下史奈爾（Blake Snell），顯然布勒不再是他們輪值陣容的一部分。 明年，道奇預計以大谷翔平回歸二刀流為核心，採用六人輪值體系。

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山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）·岡索林（Anthony Gonsolin）、米勒（Bobby Miller）與奈克（Landon Knack）都將是輪值成員。此外，老將克蕭柯蕭（Clayton Kershaw）也有望於賽季中復出，補強投手戰力。

對於本季穩定擔任先發的布勒，安格斯指出，「道奇沒有向布勒提出合格報價，這是他第一次真正成為自由球員。而他與紅襪簽下的合約金額，正好與合格報價相同。這代表道奇認為，他的表現並不足以值這個價格。」

隨著布勒的離隊，重組後的道奇投手陣容將如何發揮，令人期待。