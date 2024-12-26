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日記者深度剖析：台灣棒球從谷底重生到世界之巔

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

長期關注台灣棒球的日本資深記者駒田英，近日以「從挫敗到榮耀」為題，深入分析台灣棒球的蛻變歷程。在他筆下，台灣隊在世界12強賽以4-0完封日本隊的勝利，不僅是一場比賽的勝利，更象徵台灣棒球實力和心態的全面轉變。

「這支台灣隊與過去完全不同，」駒田英在文中指出，從2003年至今對日本隊的9連敗，到如今站上世界之巔，背後是台灣棒球產業20年的沉潛與突破。特別是在職棒領域，從曾經因簽賭醜聞而瀕臨解散邊緣，到今年締造276萬觀眾新高，展現了驚人的復甦力。

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駒田英特別關注到台灣隊在12強賽決賽前的戰術調度。他認為，台灣隊不惜支付罰款也要調整林昱珉在決賽先發的決定，展現出前所未有的求勝決心。「這已經不是過去那支只想把比賽打好看的台灣隊，」他寫道，「而是懷著必勝信念而來的強隊。」

文中也提到日本隊總教練井端弘和與台灣的淵源。駒田英回顧了2013年世界棒球經典賽，當時井端在東京巨蛋擊出追平安打的「心碎時刻」。

「這樣的往事反而襯托出這次勝利的意義，」他表示。

對於台灣隊隊長陳傑憲在決賽後的發言，駒田英給予高度評價。他認為陳傑憲說的「今後台灣選手會更有自信」，正反映出台灣棒球擺脫以往對日本的崇拜心態，邁向平起平坐的新階段。

展望未來，駒田英關注到台灣隊即將在明年2月的世界棒球經典賽資格賽中，以全新陣容出擊。「12-13名旅外選手的加入，顯示台灣棒球選手的發展更加多元，期待他們能通過資格賽，在2026年再與日本相遇。」

關鍵字： 台灣棒球世界12強賽職棒日本隊陳傑憲

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