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源田壯亮陷外遇醜聞！球團不懲處？內部人士：家庭問題

▲衛藤美彩、源田壯亮。（圖／翻攝自推特）

▲妻衛藤美彩、源田壯亮。（圖／翻攝自推特）

記者王真魚／綜合報導

西武隊內野手源田壯亮於25日被《週刊文春Online》爆出，持續與一名20多歲女性維持婚外情。但球團並不會做出相關懲處。

根據報導，源田與這名在銀座高級俱樂部工作的女性交往了近一年，並且在11月參加國際賽事「12強」的台灣遠征期間秘密會面。 此外，報導還提到他們在同月末參加選手會納會高爾夫球賽前一晚，也曾在埼玉川越市的飯店同住。

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源田於2019年10月與前乃木坂46成員衛藤美彩結婚，兩人育有1子1女，並且以來自大分縣的「模範夫妻」形象，頻繁出現在媒體中。源田在接受《文春》的直擊時已承認了婚外情，這不僅對他的形象造成損害，還可能對多方面產生影響。

對於球隊來說，這也是一大打擊。西武本季以49勝91敗3平的成績，歷史性地位居倒數第二，並在重建期迎來了新任總教練西口文也。就在當天，球團發表了球團社長奧村武的年度結語，表示將全力以赴，爭取與球迷共同分享更多喜悅。

源田依然是球隊來季的重要核心成員。西口總教練表示，目前唯一確定的先發戰力是源田，其他位置都還是空白。」然而，作為唯一的先發球員和球隊的面孔，源田的婚外情報導無疑給球隊帶來了極大的震驚。

不過根據日媒報導，球團關係人士表示，「以報導的內容來看，這是源田家庭內部的問題，並不會對他進行處罰。」 自2020年以來，西武隊曾多次對違規球員進行處罰，主要是由於違反疫情防控規定。

去年，山川穗高（現效力於軟銀）遭指控涉嫌對一名熟人女性進行強制性行為，雖因證據不足不起，但最終遭到「無期限禁止參賽」處罰。

儘管案件最終不起訴，但由於被害女性提出報案，且警視廳已將案件移交東京地檢，該事件也受到嚴肅看待。

源田此次事件被認為是「家庭內部的民事不貞行為」與以往違規行為有所區別。不過對於正在重建中的西武隊，無疑又增添了新的困擾。

關鍵字： 源田壯亮婚外情西武隊球員問題形象受損

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