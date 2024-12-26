MLB官方特輯：2024年達成重大紀錄的12位球員 大谷翔平入列

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方網站發表了一篇特輯，標題為「2024年達成重大紀錄的12位球員」，介紹今年創下紀錄的球員，其包括達成大聯盟史上首位「50-50」紀錄的大谷翔平。

關於大谷翔平，文章提到他達成了大聯盟史上首個單季50轟50盜的紀錄，而在達成43轟、43盜時，已經進入了前所未有的領域，「他不僅止步於此，最終以54轟、59盜結束賽季」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，文章還提到大谷的第五支全壘打是突破松井秀喜的176支紀錄，並成為日本選手中全壘打數最多的球員，目前他已將該紀錄推至225支。

除了大谷，其他球員的紀錄包括洋基隊的賈吉（Aaron Judge），達成300轟；以及從洋基成為自由球員並與大都會隊簽約的索托（Juan Soto），以及大都會自由球員阿隆索（Pete Alonso）的200支全壘打。

另外，還提到了從金鶯隊成為自由球員的先發投手伯恩斯（Corbin Burnes）達成1000次三振，勇士隊歐森（Matt Olson）創下600場連續出賽的紀錄，皇家威特（Bobby Witt Jr. ）達成兩年連續「30-30」的成就。