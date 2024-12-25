太陽密謀組新3巨頭鎖定「士官長」　先發雙星出售換巴特勒加盟

▲太陽傳出積極爭取「士官長」巴特勒加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火當家球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)交易傳聞越演越烈，近期鳳凰城太陽更是傳出願意送出兩名先發大將畢爾(Bradley Beal)、紐基奇(Jusuf Nurkic)，希望換得巴特勒這位全能剽悍搖擺人，成為太陽爭冠一大助力。

巴特勒本季與南灘軍團已經漸行漸遠，交易傳聞不斷甚囂塵上，而西區的太陽正是巴特勒熱門下家，若巴特勒成功加盟，將與現有兩大超級球星杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)組成新3巨頭，對於太陽本季爭冠之路無疑是大大加分。

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根據《亞利桑納共和報》報導，太陽球團目前正積極和熱火對話，討論交易巴特勒可能性，而其中的籌碼包括球隊目前3當家，主力射手畢爾。

但有鑒於畢爾近年來傷病史驚人，且合約中擁有拒絕交易的「霸王條款」，加上畢爾本賽季年薪高達5200萬美金，都讓畢爾單換巴特勒的難度越來越高。

另外，太陽主戰中鋒紐基奇也傳出被球隊端上交易檯面，希望能獲得更有力禁區奧援。

至於巴特勒方面，本季年薪高達4880萬美金，下個賽季則擁有5240萬美金的球員選項。現年35歲的巴特勒本賽季仍有18.5分、5.8籃板、4.9助攻、1.3抄截，本季整體投籃命中率高達55.2%。

▲畢爾傳出可能成為交易巴特勒重要籌碼。（圖／達志影像／美聯社）