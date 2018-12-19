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林書豪末節爆發5度切入砍16分　老鷹退巫師終止3連敗

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▲老鷹林書豪、巫師沃爾。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

過去8戰僅拿1勝的東區爐主老鷹，19日回到亞特蘭大主場面對巫師來犯，林書豪雖然前3節「打鐵」僅靠罰球拿4分，但他決勝節找回手感，5度切入禁區搶分，還在最後6分16秒命中一記後仰跳投，將雙方比分拉大到103比93、10分差；他單場砍下16分、4助攻和3籃板，幫助老鷹以118比110終止了3連敗。

老鷹剛結束客場3連戰，回到主場面對巫師，開賽打出流暢攻勢，先發主將齊開火，迅速拉開雙位數領先；傷癒復出第3戰的林書豪，則在首節還剩6分25秒替補上陣，上場後隨即送助攻給戴德蒙(Dewayne Dedmon)，首次出手則是在左側中距離跳投，但沒能命中；此節最後3分10秒 ，他帶球被推了一把，站上罰球線把握住兩罰。

首節最後2分38秒，林書豪又嘗試在右側底線出手三分，球依舊「奪框」而出，隨後他又遭對手出手犯規倒地，兩罰都進，單節拿下4分。老鷹在主控楊恩(Trae Young)拋進壓哨球後，帶著35比24、11分領先進入次節。

▲老鷹林書豪、巫師沃爾。（圖／CFP）

▲巫師一哥沃爾。（圖／CFP）

巫師次節急起直追，二當家畢爾(Bradley Beal)單節連罰帶投砍下12分，並與迎來回鍋後首戰的亞瑞沙(Trevor Ariza)連線互送助攻，率隊單節拉出30對23的反擊，在上半場終了前把比分差縮小到54比58。巫師迅速在第3節開局反超了比數，一哥沃爾開局前1分半鐘命中一記18呎急停跳投，再助攻布萊恩(Thomas Bryant)，取得60比58、2分超前。

兩隊形成了拉鋸戰，巫師後場雙槍在第3節合砍4顆三分彈，老鷹則有長人倫恩(Alex Len)頻頻在禁區強攻籃框，製造犯規站上罰球線；3節打完，雙方戰成82平，比賽重新回到原點。而上半場僅靠4罰拿4分的林書豪，此節依舊沒能命中任何一記投籃。

兩隊決勝節開局不到2分鐘又2度戰成平手，此節還剩10分21秒，老鷹主將貝茲摩爾(Kent Bazemore)砍進一記三分球，林書豪也終於憑藉突破上籃首度投籃命中，貝茲摩爾隨後又在籃下妙傳柯林斯(John Collins)，聯手上演「空中接力」爆扣美技，拉出一波13比6的攻勢，取得95比88、7分領先。

▲老鷹林書豪、巫師沃爾。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

眼看比分被拉開，巫師一哥沃爾隨即殺到禁區搶分希望能止血，但16秒後，林書豪也切到籃下取分還以顏色，他還在末節還剩6分16秒命中一記後仰跳投，將雙方比分拉大到103比93、10分差，讓主場球迷忍不住起立歡呼，他一掃前3節「打鐵」的冷手感，越打越有自信，此節5度切入取分，單節12分進帳。

比賽最後3分39秒，林書豪傳出個人此役第4次助攻，讓赫爾特(Kevin Huerter)砍進一記29呎三分球，將領先擴大到113比98、15分差，鎖定了勝局，老鷹終場就以118比110終止了3連敗。

▲老鷹林書豪、巫師沃爾。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子巫師沃爾
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