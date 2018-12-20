林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

▲林書豪。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

本季改當老鷹第6人的林書豪，在19日迎戰巫師的決勝節上演飆分秀，5度切入搶分，更在比賽終了前6分16秒，連續變向晃開巫師後衛薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)，命中一記後仰跳投將分差擴大到10分；老鷹終場在他末節連掃12分帶領下，收下本季第7勝，但鏡頭卻捕捉到主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)看到球隊贏球完全沒笑容，表情還很僵硬。

雖然林書豪此役前3節一直找不到手感，4次出手都落空，僅靠罰球得4分，但他末節及時找回了手感，單節8投6中攻下12分，包括5次強勢切入禁區取分，還大秀連續變向騙倒對手再後撤步跳投的美技，且這記中距離跳投將雙方比數擴大到103比93、10分差，就此改變了比賽的走勢。

林書豪最終繳出16分、4助攻和3籃板，率老鷹以118比110終止近期的3連敗，收下本季第7勝，表現獲主帥和隊友一致好評，此役飆出20分、13籃板的21歲小將柯林斯(John Collins)賽後便說，「我不知道他今天會把自己袋子裡的把戲全拿出來，但我們很感謝他所貢獻的一切。」

▲林書豪。（圖／CFP）

主帥皮爾斯則誇讚了林書豪執行擋拆戰術的優異能力，「他在第4節之前沒有得太多分數，他找到了節奏，讓對手在防守端出現麻煩，他滲透了禁區，上籃得到分數。」不過皮爾斯在老鷹拿到勝利的瞬間，卻被鏡頭拍到毫無喜色，與一旁的老鷹主將貝茲摩爾(Kent Bazemore)笑開懷形成強烈對比，引起了討論。

本季來到亞特蘭大後，林書豪從籃網先發主控變成了第6人，但他本季至今出賽26場，場均上陣18.4分鐘，雖是個人菜鳥季後的新低，卻能繳出場均10.8分、3.1助攻和2.3籃板的高效數據，場均命中率更來到生涯新高的5成03，揮別上季的膝傷陰霾再次證明自己。

皮爾斯近日受訪時曾表示，他將林書豪視為球隊的「穩定因子(stabilizer)」，「他扮演從板凳出發的角色，他擁有經驗，你知道能從他身上得到什麼，尤其是在擋拆方面。不管我們處於領先或落後，他所做的都是融入比賽，並立刻在場上帶來影響。」

▲林書豪。（圖／CFP）