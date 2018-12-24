林書豪近3戰2場末節大爆發　從外線衝籃下搶籃板保老鷹3連勝

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹24日以98比95險勝活塞，喜迎本季首度的3連勝，林書豪「重演」了19日對巫師的劇碼，克服前3節打鐵的冷手感，再度於決勝節爆發，包括在球隊被追到僅剩1分領先時，他在最後1分22秒拋進2分穩定軍心，隨後連4罰命中，在1分半鐘內連得6分，再次展現決定勝負的能力。

老鷹近期拉出一波3連勝，林書豪這3戰得分皆上雙，包括對巫師攻下16分、4助攻和3籃板，作客「林來瘋」發跡地麥迪遜花園廣場繳出11分、4助攻和5籃板，以及24日到汽車城踢館，僅上場17分鐘就拿下10分、4助攻和3籃板，且這3戰有2場他都在決勝節「爆發」，率隊取勝。

19日面對巫師一戰，林書豪前3節「打鐵」僅靠罰球拿4分，直到末節才終於憑藉突破上籃首度投籃命中，隨後越打越有信心，單節5度切入取分，終場前6分16秒砍進的後仰跳投，更讓雙方比分拉大到10分差，扭轉了比賽局勢，單節8投6中掃下12分、2籃板和2助攻，成為老鷹贏球的大功臣。

▲林書豪。（圖／CFP）

同樣的劇本在老鷹24日作客活塞時再度上演，林書豪前3節6投1中只有4分進帳，但他在末節最後4分05秒替補楊恩(Trae Young)上陣後，繳出關鍵表現。活塞替補後衛葛洛維(Langston Galloway)終場前2分19秒切入取分，將比數追到89比90、1分差，1分多鐘後，林書豪隨即殺到禁區拋投回敬2分，穩住老鷹軍心。

活塞主將「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)錯失了最後23秒的關鍵兩罰，老鷹依舊1分領先，隨後林書豪從外線飛奔到籃下奮力搶下防守籃板，迫使對手出手犯規凍結時間，而「豪小子」也沒讓球迷失望，穩穩罰進兩罰，幫助球隊拉開3分領先，他在最後21秒4度站上罰球線都順利命中，最終幫助老鷹守住勝果。

雖然林書豪本季轉戰亞特蘭大後退居替補，上場時間也不固定，他從下背部傷勢復出後的5戰，有2場僅打17分鐘，甚至對籃網僅得到13分鐘的上場時間，不過他總是能把握有限的時間發揮；11月份他繳出場均13.9分、3.6助攻和2.4籃板的優質數據，也漸漸贏得主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)的信任。

林書豪近3戰有2場在決勝節發威，雖然這2戰他前3節手感都很冰冷，但主帥仍願意在關鍵時刻再度啟用他，也可證明皮爾斯對他的信任程度確實有所提升，而他也不負所望以場上表現來回報，形成了正向循環。

▲林書豪。（圖／CFP）