林書豪決勝1分半鐘「大心臟」連拿6分　老鷹退活塞迎3連勝

▲老鷹林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

過去2戰得分皆上雙的林書豪，24日來到汽車城作客活塞，前3節手感冰冷，6投1中僅4分進帳，但他在決勝節最後1分半鐘展現「大心臟」，連拿6分還奮力飛奔到籃下搶下防守籃板，關鍵4罰全部命中，上場17分鐘就攻下10分、4助攻和3籃板，幫助老鷹以98比95險勝，迎來本季首度的3連勝。

林書豪首節替補上陣後，先是連送2助攻，並在此節最後20.3秒切入拋投得手，讓老鷹拉開10分差，但這是他前3節唯一命中的一記投籃。3節打完，老鷹拉開79比66、13分領先，末節卻陷入得分荒，前9分半鐘僅攻得9分，活塞則急起直追，重燃贏球希望。

從板凳出發的活塞後衛葛洛維(Langston Galloway)決勝節開局連飆3顆三分彈，單節連投帶切拿下16分，一度率活塞在最後2分19秒追到89比90、僅1分落後；不過前3節6投僅1中的林書豪挺身而出，終場前1分22秒殺到禁區拋投得手，讓老鷹將領先擴大到3分，迫使對手喊出暫停。

▲老鷹林書豪。（圖／CFP）

最後55.1秒，老鷹長人倫恩(Alex Len)在活塞控衛傑克森(Reggie Jackson)身上賠上犯規，讓對方站上罰球線命中2罰，雙方又回到1分差；隨後林書豪發生失誤，傳球遭到帕楚利亞(Zaza Pachulia)抄截。不過活塞「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)錯失了最後23秒能超前比數的兩罰，林書豪隨後奮力搶下防守籃板「將功贖罪」，並站上罰球線穩穩把住兩罰機會，老鷹取得94比91、3分領先。

傑克森終場前13.2秒來了一記爆扣，活塞再追到1分差，但林書豪在關鍵時刻展現穩定的罰球準度，接著又是兩罰命中，「豪小子」在決勝的最後1分半鐘一人連砍6分，替老鷹鎖定了勝局，終場便以98比95收下本季首度的3連勝。

林書豪此役上場17分鐘，雖然7投2中、命中率僅2成86，但他6度站上罰球線全部把握住，繳出10分、4助攻和3籃板的數據；除了「豪小子」之外，老飛人卡特(Vince Carter)也從板凳挹注全隊最高的18分、7籃板和2助攻，還貢獻了3顆三分球。

▲老鷹林書豪。（圖／CFP）