亞足賽／日本名單不見香川真司　新陣容半數未參加今年世界盃

▲日本天才中場中島翔哉。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

日本男足在俄羅斯世界盃遭比利時絕殺，第3度止步16強，而以本田圭佑為核心的黃金世代也正式淡出主舞台。日本足協12日公布了將於今年1月登場的亞洲盃23人名單，不見昔日的不動中場香川真司，而被主帥森保一視為「秘密武器」，具速度優勢的前鋒淺野拓磨傷退，由武藤嘉紀頂替，這次陣容有13位未參與今年世界盃。

日本足協12日公布了亞洲盃23人名單，在德甲打滾多年，相當具代表性的中場球星香川真司並未入選，幾位並未獲率隊出征俄羅斯世界盃的主帥西野朗青睞的潛力小將，包括身高僅164公分的天才中場中島翔哉、堂安律和南野拓實都被選入「換血」後的新陣容。

在葡超發展的中島翔哉更在先前的國際賽披上日本10號戰袍，頗有接班香川真司的態勢。效力樸迪莫倫斯(Portimonense)的中島，是繼日本傳奇球星中田英壽後，首位挑戰歐洲主流聯賽首季進球數就上雙的球員，該季他取得10球、12助攻。

▲香川真司。（圖／達志影像／美聯社）

不過這份23人名單中還是有不少熟面孔，其中10位曾代表「藍武士」出征今年的俄羅斯世界盃，例如28歲的前鋒大迫勇也，他在本屆世界盃首戰對上哥倫比亞「一槌」定江山，幫助日本隊以2比1爆冷擊敗南美強國，這顆進球也是他生涯在世界盃的首球，完成自己從小到大的夢想。

而2017年加盟西乙球隊特內里費，隨後又轉投西甲基達菲的柴崎岳，也是今年世界盃成員之一，他不僅是繼乾貴士後，第二位攻破西甲豪門巴塞隆納大門的日本球員，更是首位能在正式比賽中連破巴薩、皇馬兩大西甲超級強權球門的亞洲人。

亞洲盃將於明年1月5日開踢，日本9日將與土庫曼進行分組首戰，13日換對阿曼，17日則要面對烏茲別克。日本男足曾在亞洲盃4度奪冠，前一次拿下冠軍是在2011年，當時一路過關斬將，並在冠軍戰中與澳洲踢到延長，以1比0封王；上一屆則在8強敗給阿聯酋。

▲淺野拓磨目前在英超踢球，因傷無緣亞洲盃。（圖／達志影像／美聯社）

日本隊亞洲盃23人名單

門將：東口順昭、權田修一、丹尼爾•施密特(シュミット・ダニエル)

後衛：長友佑都、槙野智章、吉田麻也、佐佐木翔、酒井宏樹、室屋成、三浦弦太、富安健洋

中場：青山敏弘、原口元氣、柴崎岳、遠藤航、伊東純也、中島翔哉、南野拓實、守田英正、堂安律

前鋒：大迫勇也、武藤嘉紀、北川航也