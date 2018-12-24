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火箭急簽小瑞佛斯頂替CP3　保羅拋「快艇恩怨」迎前隊友？

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▲小瑞佛斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲小瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季勝率好不容易突破5成的火箭，近來卻傳出當家後場指揮官保羅(Chris Paul)腿筋第2級拉傷，至少要傷停2周的噩耗；為了彌補後場戰力，火箭在台灣時間24日凌晨與被太陽買斷的26歲後衛小瑞佛斯(Austin Rivers)達成協議，將給出一份保障合約，而曾與「小河流」在快艇有恩怨的「CP3」則對球隊這次的補強沒有意見。

《休斯頓紀事報》資深記者費根(Jonathan Feigen)率先披露，火箭與小瑞佛斯達成一份合約協議，據聯盟薪資專家馬克思(Bobby Marks)的消息，「小河流」的新合約價碼約50萬美金，同時他可以「賺回」與太陽達成買斷時放棄的65萬美金；而他本季原本的薪水為1265萬美金。

26歲的小瑞佛斯本季為巫師出賽29場，僅2場先發，多數時間擔任替補角色，場均上場23.6分鐘，能攻得7.2分、2.4籃板和2助攻。上周他被巫師交易到太陽，隨後與鳳凰城達成買斷協議，輾轉來到休士頓；值得一提的是，火箭後場指揮官保羅與「小河流」曾在快艇當了3季隊友，兩人之間有「恩怨」的傳聞不曾停歇。

▲小瑞佛斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲小瑞佛斯與保羅在快艇時曾爆出不合。（圖／達志影像／美聯社）

不過美國《ESPN》報導，火箭在決定補進小瑞佛斯前曾與保羅溝通，而他對此也沒有意見。保羅在21日球隊2分敗給熱火的比賽中，意外拉傷了腿筋，預計至少得休養2周，過去他缺席的6戰，火箭僅拿下1勝5敗，因此他傳出傷情難免打擊了團隊士氣；火箭在23日面對馬刺一役以108比101取勝，這是他們本季在少了「CP3」掌舵之下拿到的第2勝。

火箭接下來8戰的對手都有打進季後賽的實力，甚至包括西區前3名金塊、雷霆和衛冕軍勇士，以及東區老二公鹿等，趕在此時補進小瑞佛斯，希望能將保羅缺陣對後場戰力的影響降低。

▲火箭哈登、保羅。（圖／CFP）

▲保羅。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭保羅小瑞佛斯小河流
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