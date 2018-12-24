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柯瑞轟42分最後0.5秒上籃絕殺快艇　KD也砍35+12

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

過去9戰僅吞2敗的勇士，24日在甲骨文球場面對快艇來犯，上半場被對手狂轟了13顆三分彈，第3節一度落後達8分，但一哥柯瑞(Stephen Curry)跳出來替衛冕軍止血，他單場狂轟42分、6籃板和2助攻，包括6顆三分彈，並在終場前0.5秒上籃絕殺對手，率隊以129比127驚險取勝。

快艇上半場外線火力四射，團隊三分16投13中，命中率高達81.3%；據《The Athletic》記者布哈(Jovan Buha)統計，上半場13顆三分球刷新快艇隊史上半場最多三分命中數紀錄；這其中5顆都由前2節飆出19分的哈里斯(Tobias Harris)包辦，讓他們帶著71比67、4分領先進入下半場。

勇士第3節開局靠著上半場轟了22分的一哥柯瑞與杜蘭特(Kevin Durant)連下4分，將比數扳成71平，不過哈里斯與加里納利(Danilo Gallinari)聯手飆外線，一度拉開81比73、8分領先；柯瑞隨後在左側45度角命中一記三分，搭檔湯普森(Klay Thompson)也砍進一顆23呎外線，勇士又將比數追到81平。

兩隊在第3節最後6分半鐘4度戰成平手，灣區3大得分手柯瑞、杜蘭特和湯普森這段期間率隊拉出22對13的反擊，柯瑞和杜蘭特單節聯手砍了25分，率隊以103比94反超進入決勝節。

▲勇士一哥柯瑞 。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

遭到超前的快艇，末節開局2分多鐘迅速回敬一波8比0反擊，將分差縮小到1分，勇士直到此節還剩9分35秒才由格林(Draymond Green)命中三分首開末節得分紀錄；快艇板凳暴徒威廉斯(Lou Williams)不斷造成犯規站上罰球線搶分，他前3分鐘連掃8分，幫助快艇把比數逼成106平。

眼看領先分數花光，勇士一哥柯瑞最後8分51秒挺身砍進後撤三分，前役砍下生涯新高23分的傑布雷科(Jonas Jerebko)和從板凳出發的魯尼(Kevon Looney)也跳出來搶分之下，衛冕軍一度要回5分領先。

但此役手感發燙的哈里斯沒有停止他的飆分秀，連切帶罰掃下6分，哈瑞爾(Montrezl Harrell)最後4分26秒也拿下2分，快艇再度將比數超前為117比116，迫使勇士喊出暫停。

暫停過後，杜蘭特的急停跳投要回1分領先，回到場上的柯瑞則在最後3分32秒砍進一記26呎三分球，還要到加罰機會，完成四分打；接著杜蘭特又飆進一記外線，勇士在1分半鐘內連趕了8分，取得125比117、8分領先。

▲勇士一哥柯瑞 。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

雖然快艇韌性十足，最後19.6秒又靠著布萊德利(Avery Bradley)的爆扣追到127平，但柯瑞終場前0.5秒切入拋進致勝兩分，灣區大軍最終以129比127絕殺了對手。

除了柯瑞飆出42分，杜蘭特也拿下35分、12籃板的雙十數據；快艇則以哈里斯砍下32分最高，他單場三分7投6中，加里納利和威廉斯則各有25分進帳。

▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞、杜蘭特攜手飆分。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森杜蘭特快艇
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