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一眉哥下季轉戰湖人或綠衫軍？　KG：他需與另一人聯手爭冠

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▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯下季可能與詹姆斯聯手？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雖然戴維斯(Anthony Davis)與鵜鶘的合約還有2年，其中2020-21賽季是球員選項，但Bleacher Report》報導，聯盟多數高層人員都認為，「一眉哥」將在2019-20賽季開始前被交易到塞爾提克或湖人；曾幫助綠衫軍奪下2008年總冠軍的傳奇賈奈特(Kevin Garnett)，也直言「一眉哥」需要與另一位球星聯手才有爭冠機會。

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)上周受訪時毫不避諱表示，若能與鵜鶘一哥戴維斯聯手，感覺一定很不可思議，被認為有「公開招攬」對方的嫌疑。「一眉哥」今年9月加入了「詹皇幫」，與詹姆斯好友保羅(Rich Paul)的經紀公司《Klutch Sports Group》簽約，某些聯盟高層認為，「一眉哥」此舉是希望保羅能幫助他離開鵜鶘。

一位西區總管直言，他並不擔心詹姆斯在媒體面前「引誘」戴維斯，但這位聯盟頭號球星與他的經紀人保羅成了聯盟幕後的「老大」才是問題所在。

▲▼戴維斯（Anthony Davis）與後衛哈樂戴（Jrue Holiday）。（圖／CFP）

▲戴維斯。（圖／CFP）

據《Bleacher Report》的消息，近日聚集在拉斯維加斯開會的多位聯盟高層普遍認為，戴維斯會在2019-20賽季開始前，改披塞爾提克或湖人戰袍，一位高層人士將「一眉哥之爭」形容為一種新形式的競爭，從球場上延伸到了幕後。

這些高層人士沒人預估戴維斯會在明年2月交易大門關閉前被送走，多數人認為保羅將在明年6月選秀會登場前向鵜鶘施壓。

曾在生涯巔峰被灰狼交易到綠衫軍的前輩賈奈特(Kevin Garnett)，接受《今日美國》訪問時表示，他已經當面告訴戴維斯，「你要對抗的不是你每晚碰到的球隊，你要對抗的是歷史。」

賈奈特直白地說，「戴維斯為鵜鶘打球，我不想說他在浪費時間，但他們沒能取得成就。他需要去某個地方與其他人聯手，才有機會爭奪冠軍，他在鵜鶘待得夠久了，現在該是做出改變的時候，沒有比現在更好的時機。

▲賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯一眉哥湖人塞爾提克
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