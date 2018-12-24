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詹皇砍22+14不敵灰熊末節兇猛外線　湖人主場6連勝告終

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▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暫居西區第4的湖人，24日面對過去5戰皆吞敗的灰熊，意外陷入了苦戰，儘管一哥詹姆斯(LeBron James)依舊繳出22分、14籃板和7助攻，外帶1火鍋的全能數據，仍無力阻擋灰熊決勝節最後4分08秒連飆5顆三分的外線猛攻，終場以99比107落敗，主場6連勝畫下句點，灰熊則終於止住近期的5連敗。

湖人一哥詹姆斯上半場狂抓10籃板、送出5助攻，但他前2節僅出手2次命中1球得2分，全隊也只有中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)得分上雙，他拿下16分；作客的灰熊，則在傑克森(Jaren Jackson Jr.)與當家中鋒小賈索(Marc Gasol)上半場合砍28分之下，帶著50比46、4分領先進入下半場。

詹姆斯第3節重新開啟「得分模式」，開局先砍進一顆28呎遠距三分，隨後連2次切入搶分，率湖人單節打出29對22的反攻，3節打完取得75比72、3分反超。兩隊在決勝節前8分鐘形成激烈拉鋸，最後5分02秒，詹姆斯補籃得手，讓湖人取得89比88、1分領先。

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

但小賈索隨即以一記25呎三分球回應，送助攻給他的康利(Mike Conley)也連砍2顆三分彈，加上坦普(Garrett Temple)與傑克森也加入飆外線的行列，灰熊最後4分08秒連5顆三分彈打得湖人無力招架，終場以107比99取勝，終止了5連敗。

此役湖人有2人得分突破20大關，詹姆斯14投8中拿22分、14籃板和7助攻，小將英格雷繳出20分、4籃板，傷癒復出第2戰的朗多則僅出手2次得2分、4助攻和3籃板；灰熊則以傑克森攻下27分、9籃板最佳，小賈索和康利各有17分進帳。

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇朗多灰熊
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