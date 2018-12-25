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灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

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▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯賞給灰熊22歲小將布魯克斯一鍋。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

即將在本月30日(當地時間)度過34歲生日的詹姆斯(LeBron James)，雖然在上周作客籃網時，試圖施展「隔扣」美技時，罕見遭20歲中鋒艾倫(Jarrett Allen)搧鍋，但他很快在24日面對灰熊一役扳回顏面，他在首節還剩4分01秒，就從曼菲斯22歲小將布魯克斯(Dillon Brooks)背後雙手「扒鍋」，讓對方連人帶球滾到界外。

詹姆斯19日到籃網主場踢館，開賽就試圖「隔扣」頂著爆炸頭的籃網中鋒艾倫，但這位20歲小將拒絕成為「詹皇」大秀爆扣美技的背景，硬是把球拍掉，賞了紫金一哥一記麻辣鍋；據「ESPN Stats & Info」統計，這是詹姆斯生涯第1850次嘗試灌籃，但只是他第9度遭到對手封阻。

事後詹姆斯不以為意，他坦言對方才20幾歲，自己已經30多歲，要讓身體熱起來需要花更多的時間，「當你相信自己能完成封阻時，你就能辦到，這段影片已經在社群媒體上瘋傳了，我覺得很酷。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

不過「詹皇」很快在24日面對灰熊一戰，再次展現他在籃下的宰制力，首節還剩4分01秒，灰熊22歲小將布魯克斯帶球切到籃下想輕鬆放進兩分，卻沒注意到身後的詹姆斯早已盯上他，湖人一哥直接雙手「扒鍋」，布魯克斯連人帶球滾到界外，跌得四腳朝天。

不過欲挑戰主場7連勝的湖人，此役碰上賽前5連敗的灰熊卻踢到鐵板，末節最後4分08秒被對手連砍了5顆三分球，灰熊單節拉出35對24的攻勢，儘管詹姆斯這一戰仍有22分、14籃板和7助攻的全能表現，最終仍然只能看著對手以107比99帶走了勝利。

賽後詹姆斯無奈表示，全隊犯了太多錯誤，輸球沒有藉口，「比賽最後階段我們的防守崩盤了，很多回合的防守都出現失誤。」湖人整場發生多達16次失誤，灰熊則僅9次，對此「詹皇」坦言，失誤一直都是球隊想要解決的問題。

值得一提的是，詹姆斯此役上半場僅出手了2次，他賽後被問到前2節很少出手的原因，他強調自己一直都有出手的機會，但他就是以正確的方式來打球，「當隊友有空檔時，我就把球傳給他們，我餵球給祖巴奇(Ivica Zubac)好幾次，我總是說投籃或得分沒有辦法定義我的比賽，我仍舊能透過其他方式影響比賽。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James灰熊
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