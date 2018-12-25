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C羅戴聖誕帽開心曬4萌兒　梅西轟完今年第51球飛回家鄉過節

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▲C羅在個人IG曬出一家6口溫馨照。（圖／翻攝自IG／cristiano）

▲C羅在個人IG曬出一家6口溫馨照。（圖／翻攝自IG／cristiano）

記者游郁香／綜合報導

本季改披義甲尤文圖斯戰袍的C羅(Cristiano Ronaldo)，雖然近期連6場陷入「進球荒」，但這並不影響他與家人歡度聖誕節的好心情，他25日在個人Instagram上傳一張自己與辣模女友喬吉娜(Georgina Rodriguez)以及4個萌兒的溫馨照，一家6口全戴上聖誕帽，他還親自到義大利杜林的一家醫院探望病童。

一年一度的聖誕假期到來，平常忙於在各地征戰的歐洲足球明星，得到與家人相聚的難得時光，足壇兩大巨星之一C羅，在個人Instagram上秀出一家6口的幸福合照，照片中每個人都戴上聖誕帽，畫面相當溫馨；C羅還和女友喬吉娜一起到醫院探望病童，送上聖誕禮物，並親切與醫護人員合照。

▲梅西奪下個人第5座歐洲金靴獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西奪下個人第5座歐洲金靴獎。（圖／達志影像／美聯社）

剛在上周末西甲聯賽對上維戈塞爾塔，取得個人今年第51顆進球的「球王」梅西(Lionel Messi)，則被媒體目擊，在率巴薩以2比0取勝，繼續以11勝4平2敗穩居西甲龍頭後，與鋒線隊友蘇亞雷斯(Luis Suarez)、登貝萊(Ousmane Dembele)趕到巴塞隆納機場搭機返回家鄉。

巴薩直到明年1月7日對赫塔菲之戰前都沒有賽程，梅西將有充足的時間能與家人在阿根廷一起過節。隨著2019年即將到來，梅西何時會回歸阿根廷國家隊再次成為焦點，這個月初阿媒《TyC Sports》曾披露，梅西一定會在國家隊參與美洲盃前回歸，明年3月是最佳的歸隊時間。

梅西本季在聯賽累計攻入15球，最近11個賽季，他每季都至少能取得15顆聯賽進球，5大聯賽只有他能達到這個紀錄。

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 梅西C羅巴薩西甲義甲尤文圖斯
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