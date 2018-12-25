詹皇連4年聖誕大戰強碰勇士　總得分、總助攻居現役球員之冠

▲詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)16年生涯中，僅有3季缺席聖誕大戰，雖然本季他改披紫金戰袍，但聖誕大戰的對手仍是勇士，「詹皇」將連4年在聖誕節對決灣區大軍；據NBA的官方統計，他在聖誕大戰累計了321分、82次助攻，均高居現役球員之冠。

今年將是詹姆斯自2007年開始，連續第12年在聖誕大戰中登場，他生涯首度打聖誕大戰，是在2003年代表騎士與魔術打到延長賽，當時還是菜鳥的他，鏖戰了47分鐘，28投13中攻下34分、2籃板、6助攻和2抄截，三分球10投4中。

▲菜鳥時期的詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

接下來3年，詹姆斯都沒參與聖誕大戰；2007年到2009年連3年率騎士在聖誕大戰取勝，其中2007年他對上自己的摯友韋德(Dwyane Wade)所屬的熱火隊，他上場38分鐘砍下25分、12助攻的雙十數據。

2010年的聖誕大戰，詹姆斯改披熱火戰袍，率隊到史坦波中心挑戰湖人，他狂轟了27分、11籃板和10助攻，外帶4抄截的大三元數據，這是他生涯第31度締造大三元，整場比賽他不斷與當時的紫金一哥布萊恩(Kobe Bryant)互別苗頭，瀰漫季後賽的氛圍；兩隊在2013年聖誕大戰再度碰頭，依舊由「詹皇」領軍的騎士以101比95勝出。

2011年「縮水」賽季的聖誕大戰，則重現了該年總決賽的對戰劇碼，詹姆斯帶領熱火到獨行俠主場踢館，他攻下個人聖誕大戰新高的37分，另有10籃板、6助攻和2抄截，外帶2火鍋的全能數據，率隊以105比94獲勝。

2010年到2013年，連4年代表熱火打聖誕大戰後，詹姆斯2014年夏天「鳳還巢」回鍋克里夫蘭，該年聖誕大戰他回到邁阿密主場，打了40分鐘繳出30分、4籃板和8助攻，但騎士仍以91比101落敗。

▲詹姆斯過去4年都在總決賽對決柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

自2015年到2017年，詹姆斯所率領的騎士都在聖誕大戰碰上他們在總決賽的對手勇士，騎士這3戰僅2016年以109比108、1分險勝，其他2戰都由勇士勝出；去年詹姆斯在甲骨文球場拚戰40分鐘，18投7中得到20分、6籃板和6助攻，但比賽最後1分鐘，杜蘭特(Kevin Durant)2次爭議防守迫使詹姆斯失誤，騎士最終以92比99落敗。

過去3年在聖誕大戰對決勇士，詹姆斯場均能攻得25.3分、9.3籃板和4助攻，本季他改披紫金戰袍，再次到甲骨文球場打聖誕大戰，雖然他直言還無法以這場比賽來衡量湖人的實力，但外界還是很關注他與紫金軍團的表現。

▲杜蘭特率勇士在2017年聖誕大戰擊敗騎士。（圖／達志影像／美聯社）