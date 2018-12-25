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「在家」打聖誕大戰感覺很棒　哈登讚小瑞佛斯適合火箭

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▲▼火箭對巫師,哈登。（圖／路透社）

▲哈登。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

火箭靠著過去7戰豪取6勝，順利讓勝率突破5成，暫以17勝15敗擠進西區前8強，今年聖誕大戰他們將在豐田中心迎戰雷霆，一哥哈登(James Harden)開心表示，「在家的感覺很棒，去年聖誕節我在酒店裡。」而休士頓的新援小瑞佛斯(Austin Rivers)也將在聖誕大戰迎來火箭首秀，哈登大讚這位26歲後衛很適合球隊。

由於當家後場指揮官保羅(Chris Paul)再次爆出腿筋傷勢，至少得休養2周，火箭緊急簽下被太陽買斷的小瑞佛斯，彌補後場戰力，這位26歲後衛在休士頓的初登板，恰逢一年一度的聖誕大戰。由於本季僅為巫師出賽29場就被交易，小瑞佛斯說，「我把加盟火箭看成是賽季的開始。」

▲小瑞佛斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲小瑞佛斯轉戰火箭，將在聖誕大戰亮相。（圖／達志影像／美聯社）

不過外界都把焦點放在小瑞佛斯與他的前快艇隊友保羅之間的恩怨上，對此「小河流」表示，雖然還沒和「CP3」聊過，但和對方一起打球總是很輕鬆自在，「和他還有哈登一起作戰，你會得到很不錯的投籃機會。」 除了保羅之外，火箭射手戈登(Eric Gordon)也和他一起效力過鵜鶘，奈特(Brandon Knight)則和他待過同一支AAU球隊。

火箭一哥哈登也很期待小瑞佛斯加入助拳，「教練告訴我，他本季只投了幾個中距離，我們都知道我們的球隊只上籃和砍三分，他很適合我們。」他還誇讚小瑞佛斯是一名出色的防守球員。

談到在主場打聖誕大戰，哈登顯得很放鬆，「在家感覺很棒，去年聖誕節我在酒店裡，聖誕節的時候應該在家，這是很不錯的感覺。」

▲▼保羅(Chris Paul)。（圖／CFP）

▲保羅又遭腿筋傷勢纏身。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅小瑞佛斯
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