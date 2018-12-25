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「我想儘可能賺更多錢」　KD鐵定跳脫合約？稱沒人能招攬他

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▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

▲杜蘭特。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)今夏只與勇士簽下「1+1」合約，讓他的未來動向從季前開始就一直是熱門話題，而他近日接受美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)訪問時，更直白表示，他的計畫只有打球和賺錢，「我只想確保自己能從下一份合約中，儘可能拿到更多錢。」他還強調沒人能再招攬他，他要自己決定想待的地方。

本季結束後，杜蘭特將擁有「球員選項」，他是否會續留灣區，還是跳出合約恢復自由身，一舉一動備受矚目；而他也不避諱談「未來」，他近日受訪時直言，「我只想確保自己能從下一份合約中，儘可能拿到更多錢，這樣我就可以把我的錢累積起來，看看能做什麼。這就是我的計畫，打球還有累積財富。」

勇士2016年招攬杜蘭特時，以陣中已經擁有柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)和伊谷達拉(Andre Iguodala)4大球星為「誘因」，希望他能轉戰灣區組成「漢普頓五虎將」；但杜蘭特表明，他現在已經不需要這些，「沒有人能夠再招攬我，我想決定自己想待在什麼環境。

▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／CFP）

▲杜蘭特是否會續留勇士成焦點。（圖／CFP）

「你不能給我這種華而不實的東西，我寧願看看你每天都在做什麼。」杜蘭特直言，那些華而不實的東西已經無法打動他，「不需要為我做額外的東西，我只想看看你是不是一個真實的人，是否會每天為他人負責，我們來這裡是為了工作，享受籃球的嗎？是的，這些大概就是我在這裡(勇士)感受到的。」

杜蘭特這個休賽季與勇士簽下的「1+1」合約，2年價值6150萬美金，其中2019-20賽季為球員選項，若照他說的，下一份合約想儘可能賺更多錢，恐怕他今夏跳出合約的機率很高；他本季至今出賽34場，場均能攻得29分、7.8籃板和6.1助攻。

▲勇士杜蘭特、湯普森，馬刺艾德里奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特KD
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