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聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

過去2季總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)先前公開表示，他能理解為何有些巨星不想和詹姆斯(LeBron James)當隊友，因為這位聯盟頭號巨星身旁的環境「有毒」，對此「詹皇」在聖誕大戰前夕受訪時坦言，第一次聽到時覺得有點生氣，但杜蘭特親自打電話解釋並致歉，他選擇原諒，「身為一個男人，我不會斤斤計較。」

極有可能在今夏跳脫合約的杜蘭特，被多支球隊視為頭號引援目標，湖人也傳出對他很感興趣，但這位勇士主力得分手卻在這個月初接受《Bleacher Report》訪問時說，圍繞在詹姆斯身邊的媒體關注令人窒息，「比起和其他人當隊友，在詹姆斯身邊會受到極大關注，連在媒體圈都有很多他的迷弟，甚至隨隊記者都會討好他。」

杜蘭特更用「有毒」來形容詹姆斯身邊的環境，「我們是在這裡打球，但有時媒體關注的並不是籃球本身，所以我能夠理解為何沒人願意待在那種環境中，因為那有毒。

▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

▲勇士杜蘭特。（圖／路透）

對此詹姆斯近日接受美國《ESPN》專訪時，坦承他第一次聽到這番話時，覺得有點生氣，「我不知道這句話從何而來，因此我生氣了，我的家人、朋友也被惹惱了。我們不懂為何在這個時間點、在賽季的這個時刻，我的名字或我的生涯會被人這樣談論。

顯然杜蘭特用了「有毒」這個字眼，讓詹姆斯內心很不是滋味，「我從不覺得自己身邊的環境有毒。當我聽到『有毒』這個詞，我會自動聯想到，『有毒』意味著你不想待在這裡，因為這讓人覺得好像會染上致命疾病。

不過杜蘭特隨後親自致電給詹姆斯道歉，紫金一哥也選擇諒解，「我們聊了這件事，他解釋了自己的感受，他認為報導被扭曲了。身為一個男人，我不會斤斤計較，我對自己現在的人生非常滿足，我不會糾結在那些會降低我的幸福感的事上面。

「他告訴我他的感受，他為這件事演變成這樣向我道歉。我回答他，沒關係。我們繼續向前看。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇杜蘭特勇士
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