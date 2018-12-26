哈登轟41分破歐拉朱萬紀錄　聖誕大戰強壓衛少21+9+9退雷霆

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連續2年在聖誕大戰碰頭的火箭與雷霆，打出一場激戰，火箭一哥哈登(James Harden)狂飆41分、7助攻和6籃板，並在最後20.4秒切入上籃放進鎖定勝局的兩分，表現強壓雷霆招牌衛斯布魯克(Russell Westbrook)的21分、9籃板和9助攻的準大三元數據，率隊以113比109收下近8戰的第7勝。

哈登此役的進攻完全讓對手無解，上半場就掃下23分，不過衛斯布魯克次節獨得11分，他在上半場最後1分02秒兩罰命中，一度率隊拉開10分差距，雷霆前2節打完取得60比52領先。

但哈登第3節再度上演飆分秀，單節灌進14分，個人得分來到37分，刷新了大前輩歐拉朱萬在1995年的聖誕大戰砍下30分的隊史紀錄，同時也是他個人連續第7場得分破30大關，率隊單節打出34對28的反擊；不過雷霆二當家喬治在第3節終了前2.8秒上籃得手，讓雷霆帶著88比86些微領先進入決勝節。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊末節陷入拉鋸，火箭射手戈登最後6分11秒砍進2分，率隊拉開102比95、7分領先優勢，火箭新援小瑞佛斯最後3分52秒也連砍2記三分彈，火箭仍保有110比103、7分領先。

儘管隨後雷霆二哥喬治在1分半鐘內連掃5分，包括一顆25呎三分球，追到108比110、2分落後，但終場前20.4秒，哈登切入拋投得分，再將領先擴大到4分；衛斯布魯克最後15秒第二罰不進，但雷霆沒搶下籃板，只能犯規凍結時間，將小瑞佛斯送上罰球線，他兩罰一中，火箭將比數改寫為113比109。

最後6.1秒，喬治兩度搶投三分都失手，衛斯布魯克補籃也沒進，火箭終場就以113比109將聖誕大戰的勝利留在豐田中心。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）