效力騎士時招攬巨星常碰壁　詹皇：在洛城應該不會那麼難

▲詹姆斯直言若能與戴維斯聯手將會很不可思議。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

紫金一哥詹姆斯(LeBron James)近來公開表示，若是能與鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)聯手，感覺一定很不可思議，被認為有公開「招攬」對方的嫌疑。他近日接受美國《ESPN》專訪時坦言，若能找到另一名明星搭檔會很棒，自曝從2007年開始就不斷嘗試招攬其他球星，但當時效力騎士的他被拒絕了很多次。

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)先前曾分析，湖人本季不會輕易送出選秀權和潛力小將，因為他們要為追求「一眉哥」戴維斯累積資產；爭取另一位全明星球員，將是欲重返冠軍榮耀的紫金軍團今夏的首要任務，而身為球隊領袖的詹姆斯，也將招攬其他球星當作自己的工作之一。

詹姆斯不諱言，在現今的聯盟中，一支球隊需要至少4位「出色」的球員才有爭冠的機會，他很期待湖人明年休賽季能在自由市場上有所斬獲，「我會出現在他們家的門口、打電話給他們，看看怎樣才能幫助這支球隊成為強權並重返榮耀。」

▲詹姆斯認為在洛城招攬其他球星應該不會太困難。（圖／CFP）

這位即將迎來34歲生日的聯盟頭號巨星自曝，他一直以來都在招攬其他球星，「我從大概2007年開始，就不斷試著說服其他球員和我一起打球，我當時被拒絕了好多次，但也有很多次沒被回絕，很多人都不想來克里夫蘭打球。」他坦承曾邀請過很多人到騎士與他並肩作戰，「我實際上也成功說服了一些人，結果並沒有收到效果。」

詹姆斯在2010年轉戰邁阿密，與摯友韋德(Dwyane Wade)、波許(Chris Bosh)合組熱火3巨頭後，招攬工作變得順利許多，「我可以告訴你，邀請別人到邁阿密打球並不困難，因此我認為現在在洛杉磯，招攬其他人應該也不會那麼難，但我們得贏球，最終最重要的還是必須取得勝利，因此我現在的工作就是向大家展示，我們是支會贏球的球隊。」

▲詹姆斯曾與摯友韋德替熱火奪下2座總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）