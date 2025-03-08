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道奇開幕陣容預測！ 山本由伸掛帥 佐佐木朗希扛第二戰

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸將扛開幕先發（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

《洛杉磯時報》於7日（台灣時間8日）報導預測道奇隊本季開幕戰的球員陣容。先發輪值方面，確定由山本由伸擔任開幕戰先發，第二戰則預計由佐佐木朗希迎來大聯盟首秀。

此外，新加盟、曾兩度獲得賽揚獎的史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也將鎮守先發陣容。至於最後一個輪值席位，將由手肘手術後努力復出的梅（Dustin May）與岡索林（Tony Gonsolin）競爭。

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總教練羅伯撕（Dave Roberts）表示，「兩位投手在春訓表現都很出色。」但仍未做出最終決定，並透露梅可能轉任後援，甚至從小聯盟開季。 該報進一步分析道，球隊計劃讓山本與佐佐木每週僅先發一次，因此輪值可能出現空檔。

如果大谷翔平順利恢復投手身分，道奇將改採六人輪值，但目前尚不清楚他何時能正式回歸投球。

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）觀看大谷翔平練投露出「爺爺微笑」。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）談開幕陣容。（圖／達志影像／美聯社）

野手陣容方面，《洛杉磯時報》指出，大部分先發已確定，僅二壘與中外野仍待調整。去年國聯冠軍系列賽MVP艾德曼（Tommy Edman）將鎮守其中一個位置，剩餘空缺則可能由帕赫斯（Andy Pages）、E.赫南德茲（Enrique Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）等人競爭。

這項安排的前提是，來自韓國職棒的二壘手金慧成（Kim Ha-seong）若因再調整而從小聯盟開季。

在大谷翔平擔任指定打擊、領銜豪華打線的情況下，道奇將持續調整，力求最佳陣容。

關鍵字： 道奇隊開幕戰球員陣容大谷翔平洛杉磯

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