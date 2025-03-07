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湖人今夏打造超級3巨頭？被爆將追杜蘭特　可能交易籌碼曝

▲詹姆斯、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩大天王詹姆斯、杜蘭特有望在NBA聯手？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人季中幸運得到前獨行俠「基石」唐西奇（Luka Doncic），戰績一路爬升到西區第2，不過他們的野心可能不止於此。《Hoops Wire》披露，紫金大軍是6支今夏計畫追求太陽頭牌杜蘭特（Kevin Durant）的隊伍之一，潛在交易籌碼包括里夫斯（Austin Reaves）、柯奈特（Dalton Knecht）和2031年首輪籤等。

根據《Hoops Wire》報導，湖人尋求在這個休賽季組成「超級3巨頭」，讓詹姆斯（LeBron James）與唐西奇聯手杜蘭特。詹皇與KD去年夏天才一起率美國隊奪下巴黎奧運金牌，若兩大天王能在NBA賽場合作，將是十分「夢幻」的場景。

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36歲的杜蘭特下季的薪資高達5470萬美元，這是他身上4年合約的最後一年。本季至今，他場均能砍26.9分、6.0籃板、4.2助攻，投籃命中率52.7%，三分球命中率39.8%，表現依舊保持頂級水準。然而，太陽的戰績卻僅29勝33敗，排名西區第11，恐難以競爭季後賽席位。

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽今夏可能交易送走杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

湖人本季則表現強勢，目前以40勝21敗高居西區第2，如果能夠成功交易來杜蘭特，將進一步提升球隊競爭力。然而，由於湖人今夏沒有薪資空間，必須透過交易才能完成這筆重磅補強。

據報導，湖人可能需要提供包含「鄉村Kobe」里夫斯、新秀射手柯奈特、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年首輪選秀權以及2030年首輪選秀交換權的包裹，才能有機會打動太陽。即使是這樣的報價，也可能不足以讓鳳凰城點頭。

▲湖人唐西奇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人季中幸運得到唐西奇 。（圖／達志影像／美聯社）

在本季交易截止前，熱火、灰狼與勇士都曾表達對杜蘭特的興趣，但交易最終未能成行，因為杜蘭特本人不希望在賽季中途被交易。不過根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，「太陽今夏幾乎肯定會交易杜蘭特，而他自己也知道這一點。」

《Hoops Wire》指出，除了湖人之外，馬刺、獨行俠、灰狼、火箭與熱火等球隊，也都對杜蘭特有興趣，預計將在今夏掀起一場爭奪戰。

關鍵字： NBA湖人唐西奇詹姆斯杜蘭特太陽

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