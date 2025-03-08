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MLB官網MVP預測出爐！大谷翔平居次　大都會重砲最被看好

▲▼大谷翔平春訓熱身賽繳出4打數2安打的表現。（圖／達志影像／美聯社）

▲ MLB官方預測國聯MVP排名出爐！索托領先大谷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方網站於7日（台灣時間8日）發表本季MVP預測，國聯方面，預測大都會隊外野手索托（Juan Soto）將成為最有力的MVP候選人，超越道奇隊的二刀流球星大谷翔平。

大谷翔平在上個賽季締造史無前例的「50轟、50盜」紀錄，並以全票獲得生涯第三座MVP。報導指出，「大谷翔平本季將以二刀流身份復出，這無疑是一件特別的事情。他去年僅憑打擊表現就證明自己達到了MVP的水準。如果能保持健康，連續三年、第四度獲獎應該不會太難。」

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至於索托，報導認為，「他是當今棒壇最優秀的打者，每個賽季都有MVP級別的表現，而今年很可能是他首次真正奪下MVP的一年。」

▲▼ 索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

國聯MVP預測排名方面，第三名是小熊隊外野手塔克（Kyle Tucker）、第四名為大都會隊內野手法林多爾（Francisco Lindor）、第五名則是紅人隊的德拉克魯茲（Elly De La Cruz）。此外，海盜隊22歲的右投先發史金恩茲（Paul Skenes）被列為可能爆冷的「黑馬」人選。

至於美聯，預測最有希望奪得MVP的是皇家隊內野手威特（Bobby Witt Jr.），第二名則是洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge）。

關鍵字： MLBMVP大谷翔平索托預測

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