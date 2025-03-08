大谷翔平聯名新品系列曝光！球迷讚：越來越帥

#ニューバランス と #大谷翔平 選手がMLB東京シリーズに先立ち The Ohtani Signature Collectionの新作発表 3/15(土)より発売



東京・渋谷にオープンする大谷翔平シグネチャーコレクションの期間限定店「The Shohei Ohtani Collection Tokyo」でも販売します。ぜひお立ち寄りください。#NewBalance — ニューバランス ジャパン (@newbalance_jp) March 7, 2025

記者王真魚／綜合報導

New Balance Japan 於7日宣布，與道奇球星大谷翔平合作的「The Ohtani Signature Collection」將推出全新系列，並於15日正式開賣。大谷親身示範新品造型，讓粉絲紛紛留言，「超級適合！」「帥氣爆棚」「讓人心動不已！」

此次發表的全新系列，延續大谷「二刀流」的概念，涵蓋熱門的尼龍外套、上衣、T 恤及短褲等單品，並採用適合新賽季的配色與設計，展現運動與時尚兼具的風格。 在官方釋出的形象照中，大谷身穿黑色夾克與長褲，搭配反戴棒球帽，露出燦爛笑容，展現輕鬆自信的魅力。

New Balance 官方 Instagram 上的照片一曝光，粉絲們立即湧入留言，「又帥又可愛，讓人無法抗拒」「反戴帽子真的太萌了」「不只是棒球明星，還是完美的模特兒」「每次看到他都覺得清爽迷人」「一年比一年更帥！」

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大谷翔平自 2023 年 1 月與 New Balance 簽約，7 月推出個人簽名釘鞋「Ohtani 1」，並在 9 月創下史無前例的「50 全壘打－50 盜壘」（50-50）紀錄後，New Balance 也特別製作影片，慶祝這項驚人壯舉。如今，雙方再度攜手推出新作，勢必再掀時尚與運動界的話題。

▲大谷翔平 x New Balance 聯名系列上市，掀起運動時尚風潮！ （圖／截自New Balance Japan 官方X）