率領航猿闖東超決賽創台灣紀錄！盧峻翔被藥檢　周日拚3200萬獎金

▲領航猿當家球星盧峻翔。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿7日晚間在東亞超級聯賽4強戰以71比64力退琉球黃金國王，搶下冠軍戰門票，締造台灣球隊在東超的最佳成績，攻下全場最高24分的「夜王」盧峻翔賽後被抽中藥檢，無法出席記者會。對於盧峻翔第3節撞到胸口感到不適，總教練卡米諾斯表示，可能要隔天才能知道傷勢狀況如何。

領航猿上半場攻勢流暢，並有效封鎖對手的火力，加上黃金國王外線嚴重失準，三分22投僅2中，領航猿帶著9分領先進入下半場。卡總賽後指出，開局防守執行得很好是這一戰的關鍵，迫使對方「不喜歡出手」的球員出手，不過籃板保護上做得不夠理想，讓黃金國王前2節透過二波進攻拿下8分。

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戰局在第3節發生變化，領航猿開局將分差擴大到14分後突然熄火，對此卡總解釋，對手下半場擺出3大陣容，協防上做得很好，讓他們難以在籃框附近取分。不過領航猿在遭到對手猛力追趕，甚至末節一度被反超之下，仍頂住壓力再要回領先，最終守住勝果。

▲領航猿盧峻翔、白曜誠、丁恩迪。（圖／領航猿提供）

卡總說，「這場比賽代表我們的態度，球隊的精神就是永不放棄，所有球員都做得很好。」他強調拿下這一勝只是第一步，「來澳門不只是來打第一輪，還有一場比賽需要完成。」

談到第3節一度摔倒撞到胸口不適，回到休息室治療的當家球星盧峻翔，卡總則透露，「可能要到明天（8日）才會知道傷勢狀況如何。」他也提到，球隊第3節幾乎花光領先優勢，與盧峻翔那段期間不在場上無關，是對手兩名洋將阿魯瑪和庫利及後衛群的壓迫防守，讓他們難以找到進攻節奏。

領航猿休兵1天後，9日將與日本B聯盟冠軍隊廣島蜻蜓爭奪冠軍頭銜與100萬美元（約台幣3282萬）獎金。