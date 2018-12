詹皇肌肉「沒有結構性損傷」　自曝原本伸展後還想再上

▲湖人一哥詹姆斯。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

台灣時間26日登場的NBA聖誕大戰,不僅是詹姆斯(LeBron James)連12年參與聖誕大戰,更是他連續第156場出賽,未料他在第3節開局不久持球進攻時右腳打滑,扭傷了左腹股溝,所幸初步診斷後,確認肌肉「沒有結構性損傷」,「詹皇」賽後自曝他受傷後曾試著伸展放鬆,看看能否恢復繼續打,但情況沒有好轉才決定退場。

即將在這個月底迎來34歲生日的詹姆斯,已連續出戰了116場例行賽,僅差1場就能追平個人例行賽最長的連續出賽紀錄,但他在聖誕大戰作客衛冕軍勇士一役,「罕見」在第3節還剩7分51秒就傷退。賽後回想自己受傷的那一刻,他表示自己帶球進攻,防守他的格林(Draymond Green)用手擋了一下,他想把球搶回來,就拉到腹股溝。

詹姆斯打滑後還繼續回防,他認為自己跑動過程中疑似又拉了一下,他自嘆很倒楣,但慶幸肌肉沒有結構性損傷。目前他還未被排除在湖人28日作客國王一役的出賽名單,但詳細情形得等明日MRI檢測結果出爐才能確定。

▲詹姆斯受傷顯得很痛苦。(圖/CFP)

據美國《雅虎體育》記者海因斯(Chris Haynes)的消息,詹姆斯的傷勢初步檢查結果顯示,只是輕微腹股溝拉傷,其他地方都沒損傷,原本情況還可能會更糟,可說是不幸中的大幸。

LeBron said he "felt a pop" before heading back to the locker room for further evaluation. (via @mcten) pic.twitter.com/ZjCmuGbx86