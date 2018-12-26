詹皇肌肉「沒有結構性損傷」　自曝原本伸展後還想再上

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

台灣時間26日登場的NBA聖誕大戰，不僅是詹姆斯(LeBron James)連12年參與聖誕大戰，更是他連續第156場出賽，未料他在第3節開局不久持球進攻時右腳打滑，扭傷了左腹股溝，所幸初步診斷後，確認肌肉「沒有結構性損傷」，「詹皇」賽後自曝他受傷後曾試著伸展放鬆，看看能否恢復繼續打，但情況沒有好轉才決定退場。

即將在這個月底迎來34歲生日的詹姆斯，已連續出戰了116場例行賽，僅差1場就能追平個人例行賽最長的連續出賽紀錄，但他在聖誕大戰作客衛冕軍勇士一役，「罕見」在第3節還剩7分51秒就傷退。賽後回想自己受傷的那一刻，他表示自己帶球進攻，防守他的格林(Draymond Green)用手擋了一下，他想把球搶回來，就拉到腹股溝。

詹姆斯打滑後還繼續回防，他認為自己跑動過程中疑似又拉了一下，他自嘆很倒楣，但慶幸肌肉沒有結構性損傷。目前他還未被排除在湖人28日作客國王一役的出賽名單，但詳細情形得等明日MRI檢測結果出爐才能確定。

▲詹姆斯受傷顯得很痛苦。（圖／CFP）

據美國《雅虎體育》記者海因斯(Chris Haynes)的消息，詹姆斯的傷勢初步檢查結果顯示，只是輕微腹股溝拉傷，其他地方都沒損傷，原本情況還可能會更糟，可說是不幸中的大幸。

LeBron said he "felt a pop" before heading back to the locker room for further evaluation. (via @mcten) pic.twitter.com/ZjCmuGbx86 — ESPN (@espn) 2018年12月26日

但詹姆斯因傷只打了21分鐘，留下17分、13籃板和5助攻就被迫退場，仍讓他有些失望，他對自己能夠保持健康狀態連續出賽一直很自豪，「這也是為何沒辦法回到場上讓我覺得很生氣，能夠和我的隊友一起上場，能夠為教練團拚戰，這比什麼都重要。」

詹姆斯說，他沒有太擔心自己的傷勢，「我還能靠自己的力量走下場，我試了好幾次看看能不能放鬆我的肌肉，結果還是沒辦法，我也做了一些運動，看看我能否繼續打，但我覺得這麼做對我自己或球隊都沒好處。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）