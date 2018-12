詹皇遭嘴綠嚴防打滑扭傷腹股溝　痛到摀臉退場明接受MRI檢查

▲湖人一哥詹姆斯痛到整個臉皺成一團。(圖/CFP)

體育中心/綜合報導

連12年參與聖誕大戰的聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James),面對老對手衛冕軍勇士,上半場就狂掃17分、10籃板的雙十數據,卻意外在第3節傳出傷情,該節開局不久,他帶球殺到禁區與防守悍將格林(Draymond Green)發生碰撞,不慎打滑扭傷左腹股溝,雖然他不忘把球分給隊友,但最終他無法繼續堅持,還被鏡頭拍到痛到摀臉,退場之後沒再上陣。

詹姆斯連4年在聖誕大戰強碰勇士,上半場就砍下17分、10籃板,率隊拉開15分領先,未料他第3節意外拉傷左腹股溝被迫傷退。從轉播畫面來看,紫金一哥坐到板凳席休息時露出了痛苦表情,他的臉糾結成一團,甚至還用手摀住了臉,更令洛城球迷憂心的是,他返回休息室前還表示自己聽到「啪一聲」。

LeBron said he "felt a pop" before heading back to the locker room for further evaluation. (via @mcten) pic.twitter.com/ZjCmuGbx86