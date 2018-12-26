詹皇遭嘴綠嚴防打滑扭傷腹股溝　痛到摀臉退場明接受MRI檢查

▲湖人一哥詹姆斯痛到整個臉皺成一團。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

連12年參與聖誕大戰的聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)，面對老對手衛冕軍勇士，上半場就狂掃17分、10籃板的雙十數據，卻意外在第3節傳出傷情，該節開局不久，他帶球殺到禁區與防守悍將格林(Draymond Green)發生碰撞，不慎打滑扭傷左腹股溝，雖然他不忘把球分給隊友，但最終他無法繼續堅持，還被鏡頭拍到痛到摀臉，退場之後沒再上陣。

詹姆斯連4年在聖誕大戰強碰勇士，上半場就砍下17分、10籃板，率隊拉開15分領先，未料他第3節意外拉傷左腹股溝被迫傷退。從轉播畫面來看，紫金一哥坐到板凳席休息時露出了痛苦表情，他的臉糾結成一團，甚至還用手摀住了臉，更令洛城球迷憂心的是，他返回休息室前還表示自己聽到「啪一聲」。

LeBron said he "felt a pop" before heading back to the locker room for further evaluation. (via @mcten) pic.twitter.com/ZjCmuGbx86 — ESPN (@espn) 2018年12月26日

詹姆斯今年的聖誕大戰僅打了21分鐘，留下17分、13籃板和5助攻就退場，勇士一度追到2分差，所幸明星控衛朗多(Rajon Rondo)挺身穩戰局，他末節貢獻9分、3助攻，幫助湖人以127比101狂勝衛冕軍。湖人主帥華頓(Luke Walton)賽後表示，詹姆斯預計在明日接受MRI檢查。

詹姆斯傷退前，已連續出戰了116場例行賽，距他在2005年2月到2006年4月締造的連117場例行賽出賽的個人紀錄僅差1場，但如今他傳出傷情，詳細的傷勢狀況有待檢查後才會明朗，下一戰能否出賽延續個人連續出賽紀錄成了疑問。

▲湖人一哥詹姆斯拉傷腹股溝。（圖／CFP）