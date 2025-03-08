大聯盟台美混血費爾柴德表態！願為台灣出戰經典賽

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）表態願為台灣出征經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

中華隊日前於經典賽資格賽成功晉級，取得會內賽入場券，有機會前往東京與C組日本、南韓等強隊一較高下。台灣考慮邀請台裔大聯盟球員卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德（Stuart Fairchild）參賽，費爾柴德已表態願意穿上台灣戰袍。

經典賽參賽資格除了擁有該國國籍、永久居留權、在該國誕生和具備申請該國護照資格外，父母擁有該國國籍或在該地出生亦符合條件。 2023年經典賽，中華隊曾有意邀請此二人參與，他們因全心準備MLB春訓而婉拒。 費爾柴德今日受訪於

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《中央社》時明確表示想要代表台灣出戰，「若一切順利能加入台灣隊，絕對是件非常棒的事情。」

28歲的費爾柴德在2017年選秀會被紅人第2輪挑中，2020年被交易至響尾蛇，隔年首度登上大聯盟舞台。2022年初被響尾蛇指定讓渡後，陸續效力水手、巨人與紅人。過去兩季皆留在紅人，上季出賽94場，貢獻8轟、30打點、13盜，打擊率為0.2。

中職自上屆經典賽結束後，持續與卡洛爾及費爾柴德保持往來，聯盟國際組代表不時通過短訊、電子郵件及生日賀卡等方式維繫關係。蔡其昌先前也曾透露，去年7月曾豪駒親自與費爾柴德會面，而費爾柴德展現出極為積極的態度與熱情。他期盼這些具台灣血統的球員未來能有機會在經典賽舞台上為中華隊披掛上陣，貢獻所長。