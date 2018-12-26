柯瑞低迷亮點僅120秒　難忍勇士主場輸26分：這樣打無法奪冠

▲柯瑞對決詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

去年勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)因為腳踝傷勢缺席聖誕大戰，今年總算健康出賽，再次與聯盟另一位頭號巨星詹姆斯(LeBron James)對決，但他此役17投僅5中、拿手的三分8次出手也只命中2球，狀態相當低迷，第3節在2分鐘內連砍9分，率隊克服雙位數落後追到2差，是他整場唯一的「亮點」。

具身高和臂展優勢的「球哥」博爾(Lonzo Ball)，在聖誕大戰帶給勇士一哥柯瑞很大的麻煩，「咖哩」首節還剩4分28秒，就在「球哥」身上賠上個人第2次犯規，被迫下場休息；他次節又2度在三分外線出手，依舊沒能命中，上半場三分球3投0中，沒獲得任何罰球機會，僅6分進帳，在場上的殺傷力大降。

柯瑞第3節開局再度嘗試出手三分，還是找不到準星，隨後連2次上籃也失手，直到此節最後4分48秒才終於砍進一記27呎三分球，這是他此役首顆三分彈，31秒後他飆進另一顆高難度外線，這也是他本場「唯二」命中的兩顆三分，他隨後又在三分外線造成犯規，穩穩把握住3罰機會，在2分鐘內連掃9分，率勇士將分差縮小到76比78、2分，重新回到比賽中。

但柯瑞很快又領到個人單場第4犯被換下場，他末節沒能再次發威，沒有任何分數進帳，最後5分51秒還吞下第5犯，在他終場前3分45秒退場時，勇士以94比114落後湖人20分，勇士已無贏球希望，主力紛紛提前下場休息。「咖哩」打了37分鐘，17投僅5中，命中率慘跌到2成94，貢獻15分、5助攻和1籃板，只能無奈看著湖人以127比101、26分差帶走勝利。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

柯瑞此役三分球8投僅2中，再度陷入個人聖誕大戰的三分魔咒，加上這一戰，他在聖誕大戰三分球合計39投8中，命中率2成05，與他生涯三分場均命中率4成37相去甚遠。

柯瑞的搭檔湯普森(Klay Thompson)此役表現也完全失常，整場7投2中只有5分進帳。談到這場令人尷尬的慘敗，柯瑞賽後無奈表示，「不只是湯普森，我們全部都得拿出更好的表現，這是艱難的一晚，我們本來很期待這次與湖人對決的機會，結果我們被打爆，我們要是像今晚這樣打球，是拿不到總冠軍的。」

值得一提的是，勇士本季在甲骨文球場對上東區兩強公鹿、暴龍以及此役的湖人，全部都輸得很慘烈，11月對公鹿以111比134輸了23分；這個月13日對暴龍以93比113輸了20分；這一場更狂輸湖人26分。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）