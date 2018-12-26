林書豪曬聖誕大餐照不忘訓練　老鷹27日戰溜馬挑戰4連勝

▲林書豪曬聖誕大餐，也不忘訓練 。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

林書豪克服接連的腳踝和下背部傷勢後，近3戰有2場在決勝節爆發，扮起「第四節先生」，率隊拉出一波3連勝，老鷹27日將回到亞特蘭大主場面對暫居東區第3的溜馬，挑戰本季最長的4連勝。歡度聖誕假期的「豪小子」，除了在個人Instagram限時動態與球迷分享他的「大餐照」，也不忘認真訓練。

趁著聖誕假期，林書豪親自下廚準備聖誕大餐，還在IG的限時動態與粉絲分享他的「大餐照」，除了開心過節，他也沒忘記到健身房訓練。11月份場均上場時間攀升到21分鐘的林書豪，單月繳出場均13.9分、3.6助攻和2.4籃板的優質數據，逐漸贏得主帥的信任，還被皮爾斯(Lloyd Pierce)形容為球隊的「穩定因子」。

雖然從下背部傷勢中復出後的前2場，林書豪單場得分都僅個位數，合計11投僅4中，但接下來3戰，他有2場在末節有關鍵性演出；對上老東家尼克一役，則以超過6成命中率砍了11分、5籃板和4助攻。

▲林書豪。（圖／CFP）

19日面對巫師一戰，林書豪前3節「打鐵」僅靠罰球拿4分，直到末節才終於憑藉突破上籃首度投籃命中，隨後越打越有信心，單節5度切入取分，終場前6分16秒砍進的後仰跳投，更讓雙方比分拉大到10分差，扭轉了比賽局勢，單節8投6中掃下12分、2籃板和2助攻，成為老鷹贏球的大功臣。

前役作客活塞，林書豪則「重演」了19日對巫師的劇碼，克服前3節打鐵的冷手感，再度於決勝節爆發，包括在球隊被追到僅剩1分領先時，他在最後1分22秒拋進2分穩定軍心，隨後連4罰命中，在1分半鐘內連得6分，率隊以98比95迎接3連勝，再次展現決定勝負的能力。

老鷹27日將回到主場面溜馬，暫以22勝12敗排在東區第3的溜馬，與分區龍頭暴龍之間只有2.5場勝差，他們本季的客場戰績為10勝7敗；想從溜馬手上拿下4連勝，恐是不小的考驗，而林書豪能否延續球隊3連勝期間的好表現，也備受期待。

▲林書豪。（圖／CFP）