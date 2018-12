哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

▲哈登在比賽剩不到1分鐘疑似想「穿襠」過喬治,結果失誤還被抄截。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在面對前東家雷霆的聖誕大戰中,狂飆41分、7助攻和6籃板,並在最後20.4秒切入拋進鎖定勝局的兩分;但他在比賽僅剩不到1分鐘,球隊領先4分之際,持球單打雷霆二哥喬治(Paul George)疑似想「穿襠」過掉對方,結果發生失誤掉球,還賠上犯規送對手上罰球線,遭酸這舉動「簡直就是本季最蠢的球員」。

This is being shared as if “Harden tried to nutmeg Paul George” late in the 4th.



When Paul George was asked about this, he said “Nah, he just lost it.” #Rockets pic.twitter.com/JOqBdWR2Fe