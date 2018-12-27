運動雲

> >

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

ETtoday運動雲

▲火箭哈登、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登在比賽剩不到1分鐘疑似想「穿襠」過喬治，結果失誤還被抄截。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在面對前東家雷霆的聖誕大戰中，狂飆41分、7助攻和6籃板，並在最後20.4秒切入拋進鎖定勝局的兩分；但他在比賽僅剩不到1分鐘，球隊領先4分之際，持球單打雷霆二哥喬治(Paul George)疑似想「穿襠」過掉對方，結果發生失誤掉球，還賠上犯規送對手上罰球線，遭酸這舉動「簡直就是本季最蠢的球員」。

少了腿筋受傷的搭檔保羅(Chris Paul)，哈登一肩扛起得分重任，連續2戰單場出手超過34次，在豐田中心迎戰雷霆的聖誕大戰中，他狂出手35次命中15球，飆出破「大夢」歐拉朱萬(Hakeem Olajuwan)紀錄的41分，成為火箭史上在聖誕大戰得分最高的球員，並率隊以113比109留住勝利。

▲火箭哈登、雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

不過哈登此役也發生高達6次失誤，其中一次出現在終場前46.9秒，當時火箭以110比106保有4分領先，「大鬍子」持球在左側45度角進攻，面對雷霆二當家的防守，他卻疑似想耍帥以「穿襠」方式過掉喬治，最後卻失誤，球不僅被抄走還賠上犯規，將對方送上罰球線，喬治也把握了兩罰機會，將分差縮小到2分。

雖然哈登隨後將功贖罪，在最後20.4秒切入拋進致勝兩分，但他在比賽剩不到1分鐘，球隊領先4分之下，竟冒險想「穿襠過人」，在社群媒體上引起熱議；由粉絲部落客成立的《BeastLine Sports》就在推特上酸溜溜寫道，「哈登在比賽剩不到1分鐘，還領先4分時，試著『穿襠』過掉喬治，他可能是本季NBA最愚蠢的球員。

不過此役得到28分、14籃板和2助攻的喬治，賽後談到此事時幫忙打了圓場，「不是的，他只是失去對球的控制。

▲火箭哈登、雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登率火箭力克雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 火箭哈登雷霆喬治
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

推薦閱讀

林書豪曬聖誕大餐照不忘訓練　老鷹27日戰溜馬挑戰4連勝

柯瑞低迷亮點僅120秒　難忍勇士主場輸26分：這樣打無法奪冠

詹皇肌肉「沒有結構性損傷」　自曝原本伸展後還想再上

詹皇遭嘴綠嚴防打滑扭傷腹股溝　痛到摀臉退場明接受MRI檢查

熱門新聞

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

大專足聯／大一送水碰球僅2年　陸官門將許耀瑜從被射爆找自信

大專足聯／高醫大9人拼台體　152cm大一女將陳亮心踢滿90分鐘

大專足聯／台大升一級碰更強震撼　機械系副隊長：速度差很多

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

讀者回應

﻿

最新新聞

1好巧？勇士連3戰對手都有主將受傷

2哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

3高醫大152cm陳亮心踢滿90分鐘

4台大機械系副隊長：速度差很多

5陸官門將許耀瑜大一送水碰球僅2年

熱門新聞

1高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

2陸官門將許耀瑜大一送水碰球僅2年

3高醫大152cm陳亮心踢滿90分鐘

4台大機械系副隊長：速度差很多

5哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366