哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

▲哈登在比賽剩不到1分鐘疑似想「穿襠」過喬治，結果失誤還被抄截。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在面對前東家雷霆的聖誕大戰中，狂飆41分、7助攻和6籃板，並在最後20.4秒切入拋進鎖定勝局的兩分；但他在比賽僅剩不到1分鐘，球隊領先4分之際，持球單打雷霆二哥喬治(Paul George)疑似想「穿襠」過掉對方，結果發生失誤掉球，還賠上犯規送對手上罰球線，遭酸這舉動「簡直就是本季最蠢的球員」。

This is being shared as if “Harden tried to nutmeg Paul George” late in the 4th.



When Paul George was asked about this, he said “Nah, he just lost it.” #Rockets pic.twitter.com/JOqBdWR2Fe — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) 2018年12月25日

少了腿筋受傷的搭檔保羅(Chris Paul)，哈登一肩扛起得分重任，連續2戰單場出手超過34次，在豐田中心迎戰雷霆的聖誕大戰中，他狂出手35次命中15球，飆出破「大夢」歐拉朱萬(Hakeem Olajuwan)紀錄的41分，成為火箭史上在聖誕大戰得分最高的球員，並率隊以113比109留住勝利。

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

不過哈登此役也發生高達6次失誤，其中一次出現在終場前46.9秒，當時火箭以110比106保有4分領先，「大鬍子」持球在左側45度角進攻，面對雷霆二當家的防守，他卻疑似想耍帥以「穿襠」方式過掉喬治，最後卻失誤，球不僅被抄走還賠上犯規，將對方送上罰球線，喬治也把握了兩罰機會，將分差縮小到2分。

雖然哈登隨後將功贖罪，在最後20.4秒切入拋進致勝兩分，但他在比賽剩不到1分鐘，球隊領先4分之下，竟冒險想「穿襠過人」，在社群媒體上引起熱議；由粉絲部落客成立的《BeastLine Sports》就在推特上酸溜溜寫道，「哈登在比賽剩不到1分鐘，還領先4分時，試著『穿襠』過掉喬治，他可能是本季NBA最愚蠢的球員。」

不過此役得到28分、14籃板和2助攻的喬治，賽後談到此事時幫忙打了圓場，「不是的，他只是失去對球的控制。」

▲哈登率火箭力克雷霆。（圖／達志影像／美聯社）