古林睿煬預計5月1日再登板！對決前火腿王牌上澤直之成焦點

▲古林睿煬下一戰先發確定 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

根據日本媒體報導，日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬預計將於5月1日再次登板，屆時將對戰福岡軟銀鷹隊。 值得一提的是，軟銀將推出前火腿投手上澤直之應戰，將是對決一大看點。

古林睿煬於4月23日完成了在日職一軍的初登板，當時對戰東北樂天金鷲，隊友守備不穩，最終主投5.2局，投出5次三振，失7分（其中5分為自責分），吞下敗投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管初登板表現不盡理想，球隊仍對他的潛力抱有期待。監督新庄剛志在賽後即表示，「看得出他在投手丘上的表情很放鬆，節奏也很好。」尤其從第2局到第5局控球漸趨穩定，「我認為他是具備高水準實力的投手。」

更重要的是，新庄當時明言，「我們下次再期待他吧！」如今日本媒體根據球隊輪值安排推測，古林預計在5月1日再次先發出賽。 有趣的是，軟銀推出上澤直之出戰前東家。

上澤直之去年透過入札制度挑戰大聯盟，短暫效力於光芒隊和紅襪隊後，休賽季決定重返日職，並以4年10億日圓的合約加盟軟銀鷹隊。 此舉引發了新庄監督的不滿，認為上澤直之未回歸老東家，反而加盟同聯盟的競爭對手，對球隊和球迷造成打擊。

古林睿煬將尋求日職生涯一軍首勝，而上澤直之對上老東家，預料這場比賽將增添更多看點。

日媒推測火腿本周輪值