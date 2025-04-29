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快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

記者游郁香／綜合報導

東區霸主騎士今（29）日帶著3連勝聽牌的絕佳氣勢，來到邁阿密主場踢館，熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）才放話球隊絕對不會被4比0淘汰，但南灘大軍首節就潰不成軍，陷入26分落後，末節更一度被拉開60分差距，克里夫蘭終場就以138比83、55分差橫掃晉級季後賽次輪。

本季豪取64勝的騎士首輪系列賽打得輕鬆寫意，在G3狂勝熱火37分後，他們不僅沒有鬆懈，G4反倒展示了更驚人的宰制力，儘管主控賈蘭德（Darius Garland）持續因傷缺陣，首節3名主力「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）、杭特（De’Andre Hunter）和艾倫（Jarrett Allen）得分已上雙，拉開43比17、26分領先。

熱火首節26分落後，追平NBA季後賽史上第1節結束時的「最大分差」紀錄；對騎士來說，則是隊史季後賽單節第2大領先差距，僅次於2017年對塞爾提克創下的27分。

進入第2節，南灘大軍不僅沒能追上比數，還在上半場剩下1分46秒時陷入25比70多達45分落後。熱火無法為當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）與射手希洛創造出接球路線，騎士的臂展優勢完全封死了微弱的空間。艾倫則持續在攻防兩端統治禁區，對阿德巴約「施加壓力」是克里夫蘭朝橫掃之路邁進的關鍵之一。

熱火上半場全隊合計43投13中，三分25投4中，被騎士拉開72比33、39分差距，這種表現讓講評的傳奇球星巴克利（Charles Barkley）看不下去，他怒批道，「我通常不會用『放棄』或『畏縮』這樣的字眼……但這場比賽是真正的放棄……如果你上一場輸了37分，這一場又輸了40分，你就不該繼續留在這座城市。」

這場比賽徹底反映出克里夫蘭本季有多強，以及邁阿密有多混亂；尷尬的是，熱火總裁萊里（Pat Riley）今日也來到場邊，目睹了球隊「慘不忍睹」的表現。

▲▼騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士一哥米歇爾（右）率隊橫掃熱火。（圖／達志影像／美聯社）

騎士第3節還曾領先達48分，在此節還剩近4分鐘時，得分已經破百，儘管早已勝券在握，克里夫蘭主帥亞特金森（Kenny Atkinson）仍提出挑戰，顯見他們「認真」的程度。

騎士帶著111比63、48分領先進入決勝節，在克里夫蘭板凳格林（Javonte Green）開局砍進三分後，分差進一步來到51分。終場前3分04秒，湯普森（Tristan Thompson ）籃下得手，儘管加罰沒進，仍將比數改寫為135比76、59分差，在最後1分44秒更一度領先達60分。

根據統計，NBA季後賽史上最大勝分紀錄是58分，由2009年的丹佛金塊和1955年的明尼阿波利斯湖人所保持。騎士最終以138比83多達55分差距淘汰熱火，創下NBA季後賽史上第4大勝分紀錄。克里夫蘭在這輪系列賽總共贏了122分，也刷新NBA季後賽史上最大總分差紀錄。

騎士一哥米歇爾此役15投8中攻下22分；杭特貢獻19分。熱火希洛整場僅4分進帳，這可能是他生涯最慘烈的一場比賽。

關鍵字： NBA熱火騎士米歇爾希洛

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