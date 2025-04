快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

MITCHELL TO ALLEN FOR THE SLAM ????



記者游郁香/綜合報導

東區霸主騎士今(29)日帶著3連勝聽牌的絕佳氣勢,來到邁阿密主場踢館,熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)才放話球隊絕對不會被4比0淘汰,但南灘大軍首節就潰不成軍,陷入26分落後,末節更一度被拉開60分差距,克里夫蘭終場就以138比83、55分差橫掃晉級季後賽次輪。

本季豪取64勝的騎士首輪系列賽打得輕鬆寫意,在G3狂勝熱火37分後,他們不僅沒有鬆懈,G4反倒展示了更驚人的宰制力,儘管主控賈蘭德(Darius Garland)持續因傷缺陣,首節3名主力「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)、杭特(De’Andre Hunter)和艾倫(Jarrett Allen)得分已上雙,拉開43比17、26分領先。

熱火首節26分落後,追平NBA季後賽史上第1節結束時的「最大分差」紀錄;對騎士來說,則是隊史季後賽單節第2大領先差距,僅次於2017年對塞爾提克創下的27分。

進入第2節,南灘大軍不僅沒能追上比數,還在上半場剩下1分46秒時陷入25比70多達45分落後。熱火無法為當家長人阿德巴約(Bam Adebayo)與射手希洛創造出接球路線,騎士的臂展優勢完全封死了微弱的空間。艾倫則持續在攻防兩端統治禁區,對阿德巴約「施加壓力」是克里夫蘭朝橫掃之路邁進的關鍵之一。

"I try to never use the words 'quit' or 'choke'... But this is quitting at it's finest... If you lose by 37 and come back and lose by 40, you can't stay in town."



Charles Barkley on the Heat's 1st half performance ????pic.twitter.com/YP5wcsAsZQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 29, 2025

熱火上半場全隊合計43投13中,三分25投4中,被騎士拉開72比33、39分差距,這種表現讓講評的傳奇球星巴克利(Charles Barkley)看不下去,他怒批道,「我通常不會用『放棄』或『畏縮』這樣的字眼……但這場比賽是真正的放棄……如果你上一場輸了37分,這一場又輸了40分,你就不該繼續留在這座城市。」

Pat Riley, Alonzo Mourning and the Heat brass look on as Miami is down 46 points to the Cavs ???? pic.twitter.com/SQcSNcvaOV — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 29, 2025

這場比賽徹底反映出克里夫蘭本季有多強,以及邁阿密有多混亂;尷尬的是,熱火總裁萊里(Pat Riley)今日也來到場邊,目睹了球隊「慘不忍睹」的表現。

▲騎士一哥米歇爾(右)率隊橫掃熱火。(圖/達志影像/美聯社)

騎士第3節還曾領先達48分,在此節還剩近4分鐘時,得分已經破百,儘管早已勝券在握,克里夫蘭主帥亞特金森(Kenny Atkinson)仍提出挑戰,顯見他們「認真」的程度。

騎士帶著111比63、48分領先進入決勝節,在克里夫蘭板凳格林(Javonte Green)開局砍進三分後,分差進一步來到51分。終場前3分04秒,湯普森(Tristan Thompson )籃下得手,儘管加罰沒進,仍將比數改寫為135比76、59分差,在最後1分44秒更一度領先達60分。

根據統計,NBA季後賽史上最大勝分紀錄是58分,由2009年的丹佛金塊和1955年的明尼阿波利斯湖人所保持。騎士最終以138比83多達55分差距淘汰熱火,創下NBA季後賽史上第4大勝分紀錄。克里夫蘭在這輪系列賽總共贏了122分,也刷新NBA季後賽史上最大總分差紀錄。

騎士一哥米歇爾此役15投8中攻下22分;杭特貢獻19分。熱火希洛整場僅4分進帳,這可能是他生涯最慘烈的一場比賽。