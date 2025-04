「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒追平喬丹紀錄　被火箭惡棍激到爆發

“I’d die for these guys… I got my joy back as some would say."



記者游郁香/綜合報導

「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)今(29)日帶傷鏖戰40分鐘,砍下全隊最高的27分,決勝時刻製造3罰機會、搶下致勝籃板,再命中鎖定勝局的兩罰,成為勇士G4聽牌的大功臣,他還追平一項喬丹(Michael Jordan)的紀錄。賽後他喊話,願為灣區隊友赴湯蹈火,「這真的太有趣了,我重新找回了快樂!」

巴特勒在G2首節爭搶防守籃板時,被火箭小將湯普森(Amen Thompson)推擠失去平衡,重摔在尾椎部位,隨即退場接受治療,他僅缺陣1場就在G4火速回歸,曾率熱火從附加賽一路「下剋上」上演老八傳奇挺進總冠軍賽的他,再次展示「季後賽吉米」的威力。

▲巴特勒帶傷轟下27分,率領勇士G4聽牌,展現「季後賽吉米」本色。(圖/達志影像/美聯社)

決勝節最後58.1秒,巴特勒在底角強投造成火箭「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)在三分外線賠上犯規,火箭挑戰失敗,他穩穩命中3罰。終場前4秒,森根(Alperen Sengun )單打格林(Draymond Green)轉身出手不進,巴特勒奮力搶下籃板製造犯規,他兩罰俱中將分差擴大到3分,火箭最後一擊失手,灣區以109比106險勝,3勝1敗取得聽牌優勢。

巴特勒帶傷鏖戰40分鐘砍下27分、5籃板和6助攻,且整場0失誤,這是他季後賽生涯第2度單場至少繳出25分、5籃板、5助攻且0失誤,追平「籃球之神」喬丹的紀錄;湖人天王詹姆斯(LeBron James)生涯5次達標高居這個歷史排行榜首位。

巴特勒賽後受訪時透露,自己之所以燃起鬥志,是因為火箭「惡棍」布魯克斯上半場在罰球線挑釁他,讓他進入比賽節奏。他也喊話,「我真的願意為這些隊友赴湯蹈火,這真的很有趣。」

當巴特勒在場邊受訪時,希爾德(Buddy Hield)趁機亂入抓住他,一邊喊著他的名字。巴特勒笑著說,「放開我啦!」希爾德調侃問道,「你打算怎麼辦?」巴特勒回應,「全國直播上?我什麼都不會做。」顯見隊友之間的好交情。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)談到巴特勒時則坦言,「如果這是例行賽,他大概還得再休息一兩周。但這是季後賽,而且他是巴特勒。」

▲巴特勒決勝時刻關鍵演出,助勇士以109比106擊敗火箭。(圖/達志影像/美聯社)