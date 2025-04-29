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「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒追平喬丹紀錄　被火箭惡棍激到爆發

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今（29）日帶傷鏖戰40分鐘，砍下全隊最高的27分，決勝時刻製造3罰機會、搶下致勝籃板，再命中鎖定勝局的兩罰，成為勇士G4聽牌的大功臣，他還追平一項喬丹（Michael Jordan）的紀錄。賽後他喊話，願為灣區隊友赴湯蹈火，「這真的太有趣了，我重新找回了快樂！」

巴特勒在G2首節爭搶防守籃板時，被火箭小將湯普森（Amen Thompson）推擠失去平衡，重摔在尾椎部位，隨即退場接受治療，他僅缺陣1場就在G4火速回歸，曾率熱火從附加賽一路「下剋上」上演老八傳奇挺進總冠軍賽的他，再次展示「季後賽吉米」的威力。

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▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒帶傷轟下27分，率領勇士G4聽牌，展現「季後賽吉米」本色。（圖／達志影像／美聯社）

決勝節最後58.1秒，巴特勒在底角強投造成火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在三分外線賠上犯規，火箭挑戰失敗，他穩穩命中3罰。終場前4秒，森根（Alperen Sengun ）單打格林（Draymond Green）轉身出手不進，巴特勒奮力搶下籃板製造犯規，他兩罰俱中將分差擴大到3分，火箭最後一擊失手，灣區以109比106險勝，3勝1敗取得聽牌優勢。

巴特勒帶傷鏖戰40分鐘砍下27分、5籃板和6助攻，且整場0失誤，這是他季後賽生涯第2度單場至少繳出25分、5籃板、5助攻且0失誤，追平「籃球之神」喬丹的紀錄；湖人天王詹姆斯（LeBron James）生涯5次達標高居這個歷史排行榜首位。

巴特勒賽後受訪時透露，自己之所以燃起鬥志，是因為火箭「惡棍」布魯克斯上半場在罰球線挑釁他，讓他進入比賽節奏。他也喊話，「我真的願意為這些隊友赴湯蹈火，這真的很有趣。」

當巴特勒在場邊受訪時，希爾德（Buddy Hield）趁機亂入抓住他，一邊喊著他的名字。巴特勒笑著說，「放開我啦！」希爾德調侃問道，「你打算怎麼辦？」巴特勒回應，「全國直播上？我什麼都不會做。」顯見隊友之間的好交情。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）談到巴特勒時則坦言，「如果這是例行賽，他大概還得再休息一兩周。但這是季後賽，而且他是巴特勒。」

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒決勝時刻關鍵演出，助勇士以109比106擊敗火箭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA勇士Jimmy Butler

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