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台鋼兵兵乓乓16安猛攻！7比4賞悍將4連敗　石萬金奪來台首勝

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將作客台鋼雄鷹，黃保羅慘遭狙擊，隊友守備又出包，投出本季最短局數一役。悍將比賽後半段努力追分，仍無力反擊。台鋼雄鷹最終7比4勝出，悍將苦吞4連敗。

黃保羅開局就不穩，遭首名打者曾子祐擊出安打，2出局後被魔鷹擊出本季第2轟，失掉2分。

3局上續投時，黃保羅遭遇亂流，面對6名打者連續失守，曾子祐、王博玄、王柏融接連敲安，追加1分；隨後魔鷹在1壞球後擊出界外飛球，一壘手高國麟卻發生接球失誤，台鋼得以延續攻勢。魔鷹把握機會敲出安打，接著藍寅倫、郭阜林也相繼建功，比分一舉擴大至5比0，並將黃保羅打退場。

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接替登板的游霆崴因高飛犧牲打與安打再失2分，但隨即連續解決2名打者，終於阻斷台鋼攻勢。

黃保羅未獲打線支援，守備又拖累，此戰僅投2局，為本季最短局數，挨9支安打，包括1轟，僅1次三振，慘失7分，有3分非責失，吞本季首敗。

台鋼打線今晚「兵兵乓乓」猛烈攻擊狂敲16支安打。先發打線9人除了9棒陳致嘉，其餘8人都有安打演出，其中藍寅倫3安猛打賞，表現最亮眼。

反觀悍將，遭到對方洋投石萬金完全壓制，還沒擊出安打，只靠2次四壞球保送上壘，苦吞5次三振；其中4局一度靠失誤、保送進佔二三壘有人，高國麟遭到3球三振。

不過7局上，高國麟開轟，為自己彌補失機，也突破石萬金的無安打，率隊破蛋。

8局上，在石萬金退場後，悍將把握攻勢，周佳樂敲安，王勝偉代打擊出安打，李宗賢適時安打帶有1分打點，范國宸滾地球賺回1分，申皓瑋高飛犧牲打，比數追至3分差。

9局上，台鋼雄鷹推出終結者林詩翔上班，讓悍將三上三下、送出再見三振，至今出賽11場仍無失分，防禦率是完美的0，奪本季第6次救援成功。

石萬金主投7局只被敲1安，雖是發全壘打，但僅失掉1分，投出5次三振、2保送，贏得來台首勝，獲選單場MVP。

▲▼台鋼雄鷹魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹魔鷹。（圖資料照／台鋼雄鷹提供）

▲▼ 石萬金、魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲石萬金 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將台鋼雄鷹黃保羅狙擊

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