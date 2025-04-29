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石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹洋投石萬金今（29）日在主場繳出亮眼表現，先發7局僅被敲出1支安打、失掉1分，率隊以7比4擊敗富邦悍將，收下來台首勝。賽後石萬金獲頒單場MVP，開心表示，「很高興拿到首座MVP和首場勝投，希望接下來能帶給球隊更多勝利，也拿下更多MVP！」

石萬金此役主投7局，用103球送出5次三振，僅有2次四壞球保送，唯一失分是7局上遭高國麟轟出的全壘打，無緣締造無安打紀錄。

不過石萬金賽後依然笑著說，「身為投手，當然每次上場都希望可以投出無安打比賽，但我更希望的是球隊能贏球。」

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他特別感謝隊友在打擊上的火力支援，以及捕手陳致嘉在本壘後的引導，「如同剛剛所提及，還是謝謝隊友火力支援，讓我能夠在領先這麼多的狀況下，這麼舒服投球。」

最開心的是在主場拿下這場勝利，石萬金期待這是一個好的開始，希望能夠帶起一波連勝。

魔鷹先前因左大腿拉傷下二軍，27日歸隊，今天久違開轟，此戰雙安、雙打點，獲選優秀球員。

對於打擊姿勢的微調，魔鷹賽後透露，其實這是他過往的打擊姿勢，去年的打擊姿勢反而是他的新嘗試，「我以前就是這麼打的，檢視今年過去15場比賽，看起來是需要調整，所以改回原本的打擊姿勢。」

開轟宣告強勢回歸，魔鷹直言，「我知道我對這支球隊來說有多重要，我需要趕快回來，持續努力復健，也不會再讓自己輕易受傷。」

▲▼ 石萬金、魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲石萬金 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹石萬金MVP魔鷹中職

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