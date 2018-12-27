林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹27日回到亞特蘭大主場面對暫居東區第3的溜馬，挑戰本季最長的4連勝，過去3戰有2場在決勝節爆發的林書豪，上半場就以5投4中拿下12分、3助攻，歷經了4場「零」三分後，此役總算找回外線準度，三分球3投2中；但他下半場沒再添分數，老鷹也遭到逆轉，以121比129落敗。

林書豪首節完整打了最後6分鐘，上場不到30秒就送助攻給赫爾特(Kevin Huerter)，讓對方砍進一記外線，隨後他自己也命中一顆26呎三分球，這是他近5戰以來首顆三分。此節最後1分鐘，他靠著拿手的切入上籃和急停跳投連下4分，單節3次出手全部把握住，攻下7分、2助攻；老鷹則以31比32緊咬溜馬。

@JLin7 3 shot again!! and #ATLHawks a nice teamwork in Q2G33! pic.twitter.com/noZP9kaUx6 — Popo Chung (@PopoChung7) 2018年12月27日

老鷹上半場將溜馬一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)的得分限制在個位數，僅7投3中得9分，而包括從板凳出發的林書豪在內，老鷹前2節共有4人得分上雙，以戴德蒙(Dewayne Dedmon)攻下13分、8籃板最出色，取得67比64、3分領先。

林書豪次節直到最後4分59秒才回到場上，但他的手感依舊不錯，先是妙傳安德森(Justin Anderson)聯手上演「空中接力」爆扣美技，隨後他砍進個人此役第2顆三分彈，並在上半場終了前1分50秒造成犯規，穩穩命中兩罰；他上半場5投4中砍下12分、3助攻，外帶1火鍋，三分球2投全部命中。

▲林書豪。（圖／CFP）

不過溜馬第3節扭轉了戰局，單節打出31對21的猛攻，林書豪此節打了6分鐘，僅出手2次，但三分出手和切入上籃都碰壁，沒能再添分數，只送出1次助攻；溜馬則憑藉此節最後3分10秒連飆3顆三分，拉出一波13比3的攻勢，一舉將比分反超為95比88。

老鷹主控楊恩(Trae Young)決勝節開局飆進一記32呎超遠三分，將比分差縮小到4分，但溜馬替補薩波尼斯(Domantas Sabonis)跳出來搶分，喬瑟夫(Cory Joseph)在末節還剩8分31秒命中的三分球，將雙方分差擴大到105比95、10分。不過老鷹仍緊追不捨，貝茲摩爾(Kent Bazemore)連切帶投連拿7分，幫助老鷹在最後4分47秒追到108比114。

溜馬波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)和伊文斯(Tyreke Evans)隨後聯手拿下5分，薩波尼斯最後2分39秒兩罰一中，溜馬拉開了10分領先；老鷹繼續苦追，終場前1分30秒，楊恩的兩罰將分差縮小到117比122，可惜後繼無力，終場仍以121比129落敗，無緣本季最長的4連勝。林書豪此役替補上陣20分鐘，6投4中繳出12分、5助攻，外帶火鍋、抄截各1的數據。

▲林書豪。（圖／CFP）