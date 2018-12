林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

▲林書豪。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

老鷹27日回到亞特蘭大主場面對暫居東區第3的溜馬,挑戰本季最長的4連勝,過去3戰有2場在決勝節爆發的林書豪,上半場就以5投4中拿下12分、3助攻,歷經了4場「零」三分後,此役總算找回外線準度,三分球3投2中;但他下半場沒再添分數,老鷹也遭到逆轉,以121比129落敗。

林書豪首節完整打了最後6分鐘,上場不到30秒就送助攻給赫爾特(Kevin Huerter),讓對方砍進一記外線,隨後他自己也命中一顆26呎三分球,這是他近5戰以來首顆三分。此節最後1分鐘,他靠著拿手的切入上籃和急停跳投連下4分,單節3次出手全部把握住,攻下7分、2助攻;老鷹則以31比32緊咬溜馬。

@JLin7 3 shot again!! and #ATLHawks a nice teamwork in Q2G33! pic.twitter.com/noZP9kaUx6