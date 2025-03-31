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NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

記者游郁香／綜合報導

灰狼今（31）日在主場迎戰活塞，次節開局不久，場上爆發大亂鬥，明尼蘇達第6人里德（Naz Reid）切入上籃，遭到活塞新秀霍蘭德二世（Ron Holland II）大動作攔阻，兩人因此起了口角，灰狼射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）趕來替隊友出頭，與霍蘭德二世扭打在一起，最終演變成大亂鬥，共有7人被趕出場。

據轉播畫面所示，這場衝突一度蔓延至觀眾席附近，場面相當火爆，雙方多名球員與教練陷入推擠與言語衝突，裁判最終決定祭出多個技術犯規與驅逐令，試圖平息混亂。

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▲▼灰狼迪文琴佐與活塞霍蘭德二世扭打在一起，這起衝突演變成7人遭驅逐的大亂鬥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰狼迪文琴佐與活塞霍蘭德二世扭打在一起，這起衝突演變成7人遭驅逐的大亂鬥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰狼迪文琴佐與活塞霍蘭德二世扭打在一起，這起衝突演變成7人遭驅逐的大亂鬥。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼方面，里德、迪文琴佐以及助理教練普里吉奧尼（Pablo Prigioni）被趕出場；活塞方面，霍蘭德二世、薩瑟（Marcus Sasser）、史都華（Isaiah Stewart）以及總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）遭到驅逐。

這場「大亂鬥」在社群媒體上引起熱議，有球迷表示，「每次NBA打架，活塞牽涉其中的機率大概有69%」、「NBA終於有點刺激的場面了，早該來點這種了」、「要喜歡迪文琴佐真的太容易了，哈哈」、「不知道這次衝突是怎麼開始的，但如果我要賭，我一定會押是史都華惹的禍 」。

關鍵字： NBA灰狼活塞迪文琴佐霍蘭德二世

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